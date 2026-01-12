CONFIRMADO: Club Deportivo Guadalajara anuncia NUEVA SEDE para sus juegos como local del Clausura 2026, adiós al Akron

Luego de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026, Guadalajara dio a conocer un cambio de sede para todos sus partidos como local en la presente campaña. Saliendo del Estadio Akron, el conjunto de Tapatío, mismo que juega en la Liga BBVA Expansión MX, hizo el anuncio oficial mediante un comunicado, pasando todos sus compromisos en casa al Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, en Tepatitlán de Morelos.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

"El Club Deportivo Guadalajara informa que los partidos como local del Tapatío en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, se disputarán en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, en Tepatitlán de Morelos.

"Llevar a la filial Rojiblanca a los Altos de Jalisco representa una oportunidad inmejorable de fortalecer la relación con nuestra afición de esa zona del estado, gente que comparte nuestros principios y valores institucionales: trabajo, esfuerzo, sentido de pertenencia y orgullo por la identidad mexicana.

"El Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez se convertirá en un punto de encuentro para todos los alteños, que podrán vivir de cerca el desarrollo del máximo representativo de la Cantera Rojiblanca, mientras que el Estadio AKRON continúa de lleno con labores de preparación y adecuación para la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante ese periodo, garantizamos que el Tapatío compita en un entorno de tradición futbolera y que abone a la construcción de identidad Rojiblanca", señala el comunicado.

Partidos de Tapatío en el Estadio 'Tepa' Gómez

Los partidos que va a sostener Chivas Tapatío en Morelos son ante Venados en la Jornada 2, Leones Negros en la Fecha 4, Jaiba Brava en la Jornada 6, Tlaxcala en la Fecha 7, Cancún en la Jornada 9, Atlético Morelia en la Fecha 11 y el último juego de la Fase Regular en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez será frente a Irapuato en la Jornada 14.

Te puede interesar: ¡Espectacular! Así luce el Estadio CDMX antes Azteca a 150 días de que empiece la Copa Mundial de la FIFA 2026 (FOTOS)