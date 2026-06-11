Cientos de personas se reunieron en el Ángel de la Indepencia para celebrar victoria de México sobre Sudáfrica

Aficionados mexicanos se dieron cita en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras el silbatazo final, el emblemático monumento capitalino volvió a convertirse en punto de reunión para los seguidores del futbol, quienes festejaron el inicio ganador del combinado nacional, sin embargo, la lluvia no permitió que esta fiesta se diera como debía, múltiples cámaras EN VIVO mostraron como alrededor del Ángel había un máximo de 200 aficionados una hora después de concluido el encuentro.

El equipo dirigido por Javier Aguirre arrancó con el pie derecho su participación en el torneo al imponerse por marcador de 2-0. Julián Quiñones fue el encargado de abrir el marcador con una destacada definición, mientras que Raúl Jiménez amplió la ventaja en la segunda mitad para asegurar los primeros tres puntos de México en la competencia.

Una vez concluido el encuentro, cerca de 200 personas comenzaron a congregarse sobre Paseo de la Reforma. Ataviados con playeras verdes, banderas y bufandas de la Selección, los aficionados cantaron el tradicional “Cielito Lindo”, lanzaron porras y celebraron cada uno de los goles que le dieron la victoria al conjunto nacional. Algunos incluso subieron a la base del monumento para ondear la bandera mexicana y compartir el momento con los presentes.

¡Se arma la fiesta en el Ángel de la Independencia!

La gente llega emocionada a celebrar la victoria de #México.

¡Míralo #EnVivo! 🇲🇽⚽️🎉 https://t.co/N4VuU2hJH4 — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 11, 2026

Aunque la celebración fue mucho más moderada en comparación con otros eventos deportivos de gran magnitud, el ambiente se desarrolló en un clima de entusiasmo y convivencia familiar. Jóvenes, adultos y turistas que se encuentran en el país por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se sumaron a la fiesta, aprovechando el simbolismo del Ángel de la Independencia como punto tradicional de festejos deportivos.

La victoria sobre Sudáfrica marcó un arranque ilusionante para la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y desató las primeras celebraciones en las calles de la capital. Con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la selección comenzó su camino en el torneo con una actuación convincente y una afición que, aunque en número reducido, no dejó pasar la oportunidad de mostrar su apoyo y confianza en el equipo nacional.

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