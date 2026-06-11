OFICIAL: Santi Gimenez alarga su racha sin debutar en un mundial; se queda en la banca ante Sudáfrica

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ inició con victoria para México y con ello en todo el Estadio Ciudad México comenzó a sonar el Cielito Lindo, con un gol de Julián Quiñones y otro de Raúl Jiménez la selección mexicana se llevó la victoria con un marcador de 2-0.

Sin embargo, aún siendo todo emoción y felicidad hay un jugador del equipo mexicano que no puede estar completamente feliz. En la delantera del equipo arrancó: Quiñones, Jiménez y Roberto Alvarado; llegaron los cambios, entró Gilberto Mora, Alexis Vega, Armando “Hormiga” González, Luis Chávez, y Edson Álvarez… hubo un nombre que jamás apareció en el terreno de juego. Pese a jugar en una de las 5 mejores ligas y ser de los favoritos por los aficionados mexicanos Santiago Gimenez aún no puede jugar su primera Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Al menos de momento, Javier Aguirre no ha demostrado su confianza en “El Bebote” pues prefirió utilizar a los ya mencionados antes que al delantero del AC Milan.

México enfrentará a Corea del Sur el próximo 18 de junio en el Estadio Guadalajara, todos estaremos pendientes a ver si Javier Aguirre está conforme con el rendimiento de los jugadores utilizados o si aún planea meter a su esquema de juego a Santi Gimenez.

¿Cuándo fue el último gol de Santi con el Milan?

Santi viene saliendo de una lesión y sobre esa línea no tuvo muchos minutos dentro del terreno de juego la pasada temporada, su último gol fue el 23 de septiembre de 2025 ante el Lecce; al minuto 21 remató ún balón dentro del área chica que mandó al fondo del arco. A raíz de este gol ha arrastrado una sequía goleadora en la Serie A.

Santiago Gimenez, jugador de AC Milan|Crédito: Santiago Gimenez / IG

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¿Dónde ver EN VIVO el juego entre México vs Corea del Sur?

El partido entre México y Corea del Sur se podrá ver a través de canal 7 y a través de nuestro sitio web en el siguiente link: México vs Corea del sur.

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