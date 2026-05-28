La millonaria cifra que aleja al América de fichar a su primer refuerzo para el Apertura 2026

El Club América tuvo un semestre bastante complicado, lleno de resultados muy irregulares, lesiones y falta de gol durante el Clausura 2026, por lo que la directiva ha comenzado a buscar los refuerzos de cara al próximo torneo, por lo que ya han puesto los ojos en algunos jugadores.

La directiva tiene un objetivo claro, deben volver a ser el equipo competitivo que los llevó a ganar un tricampeonato, por lo que para ellos es prioridad el fichaje de un jugador que se ha destacado con el FC Juárez, aunque su alto precio podría complicar su llegada al conjunto de Coapa.

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Denzell García se alejaría del América por su alto precio

El joven Denzell García es buscado por varios equipos de la Liga BBVA MX, los cuales buscan hacerse de sus servicios, entre ellos los Rayados de Monterrey y las Chivas, aunque su actual equipo ha hecho todo lo posible por conservar a su jugador o venderlo al mejor postor.

De acuerdo con diferentes fuentes, la carta de Denzell García estaba valuada en 4 millones de dólares, un precio que es razonable para la mayoría de los equipos del futbol mexicano, pero hace unos meses, renovó su contrato con FC Juárez, por lo que el equipo ha incrementado su valor, el cual ahora ronda entre los 8 y los 10 millones de dólares.

También es importante mencionar, que la renovación de su contrato con FC Juárez, llegó después de que Denzell García fue llamada a la Selección Mexicana, ahora su relación contractual con el cuadro de la frontera es hasta junio del 2029.

Denzell García es el jugador con más partidos en la Primera División con el FC Juárez, al llegar a 100 encuentros disputados, por lo que también es un jugador que ha hecho una conexión especial con la afición, mientras su futuro se encuentra en el aire.

