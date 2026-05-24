Por esto Jonathan dos Santos tiene en sus manos el fichaje de Denzell García con América

Jonathan dos Santos aún no define su futuro en el Club América. A pesar de ser considerado una pieza clave dentro del equipo de André Jardine, el experimentado mediocampista todavía no ha contestado a la oferta de renovación que le acercó la directiva. Sin embargo, su decisión podría definir el futuro del fichaje de Denzell García por las Águilas.

El mediocampista de los Bravos de Juárez, que también es buscado por Chivas, es una de las prioridades del América para el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, diversos reportes indican que su contratación está ligada al futuro de Dos Santos con el equipo de Coapa. Y es que la directiva azulcrema habría frenado las negociaciones por Denzell hasta conocer la decisión final del futbolista de 36 años.

Jonathan dos Santos aún no da respuesta

Según la información que pudo compartir el periodista Fernando Esquivel, la cúpula directiva del América le ofreció a Jonathan dos Santos renovar su contrato por seis meses más. Cabe recordar que el futbolista con pasado en Barcelona tiene vínculo vigente hasta el 30 de junio, por lo que será agente libre en las próximas semanas. Desde el cuerpo técnico desean tenerlo por un tiempo más, pero el mediocampista aún no está decidido.

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En estos momentos, Dos Santos se encuentra de vacaciones tras haber finalizado la temporada con las Águilas y no contestó la propuesta que le ofreció la directiva azulcrema. Diversos reportes señalan que el veterano utilizará este periodo vacacional para analizar minuciosamente su estado físico y mental para tomar una decisión respecto a su futuro. En caso que decida dar un paso al costado, Denzell García podría llegar a Coapa.

Denzell García está en la mira del América

El futbolista de Juárez se encuentra en carpeta de varios equipos de la Liga BBVA MX, entre ellos, el América. El entrenador Jardine lo considera una opción ideal de recambio para Jonathan dos Santos y un joven con mucho potencial. Con apenas 22 años, el mediocampista se ha afianzado dentro del futbol mexicano y ya es considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

Si bien es cierto que no irá a la Copa del Mundo con el combinado azteca, García ya es considerado un jugador a seguir de cara al futuro. En la presente temporada del futbol mexicano ha logrado disputar 37 de los 38 partidos que disputó su equipo, remarcando su regularidad en un futbol de alto nivel como lo es la Liga BBVA MX. Sin embargo, esta pausa podría poner en peligro su fichaje por las Águilas.

🚨🦅 América ha ofrecido renovación por 6 meses a Jonathan Dos Santos.



Por el suspenso de su renovación y en respeto a Jona, no han ofertado por Denzell García o Luis Chávez.



Se espera su respuesta en próximos días.



DETALLES.https://t.co/0uDtt0w3As — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 23, 2026

Chivas acelera por Denzell García

Mientras América espera por la respuesta de Dos Santos, desde Chivas han avanzado por el fichaje de García en los últimos días. Según el periodista César Luis Merlo, el entrenador Gabriel Milito solicitó su fichaje para el Apertura 2026 y las negociaciones han comenzado. Si bien aún están lejos de llegar a un acuerdo, el Guadalajara tomó la iniciativa y podría quedarse con su ficha si el combinado azulcrema no pone en marcha su contratación.

