Cincinnati vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATOS el resultado de la transmisión HOY viernes 7 de agosto, partido de la Jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online
Los Pumas buscarán recuperar la senda de la victoria cuando se enfrenten al Cincinnati FC
Los Pumas de la UNAM necesitan a toda costa la victoria para mantenerse con vida en la Leagues Cup 2026 y este viernes 7 de agosto se enfrentarán a Cincinnati FC en la segunda jornada de la Fase de Grupos del torneo que enfrenta a los equipos de la Liga BBVA MX contra la MLS.
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