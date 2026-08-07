Selección Mexicana volverá a jugar en el Estadio Azteca (ahora Banorte) y ya están clasificados al Mundial

La Selección Mexicana sigue manteniendo su paso perfecto en el Campeonato Sub-20 de Concacaf y ya se encuentra estacionado en las Semifinales. El conjunto dirigido por Álex Diego superó por goleada 4-0 a Panamá en los Cuartos de Final, resultado que le permitió clasificarse de forma directa al Mundial Sub-20 que se jugará en el año 2027. Como si fuese poco, el combinado nacional jugará en el mítico Estadio Azteca, hoy conocido como Banorte.

La Selección Mexicana Sub-20 jugará en el Estadio Banorte

México enfrentará a Canadá este viernes 7 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por las Semifinales del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026. El partido se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, históricamente conocido como Estadio Azteca.

El inmueble capitalino toma el protagonismo para la definición del campeonato. La fase de grupos se desarrolló entre el Estadio Cuauhtémoc y el Universitario BUAP, mientras que los Cuartos de Final se disputaron únicamente en el Cuauhtémoc.

México se colocó como uno de los cuatro mejores del Premundial Sub -20 de la Concacaf y con eso ganó su boleto al Mundial de 2027|Jafet Moz/Jafet Moz

Concacaf estableció que tanto las Semifinales del 7 de agosto como la Final del domingo 9 se jueguen en el Estadio Banorte.

De esta manera, el combinado azteca Sub-20 tendrá la oportunidad de disputar uno de los partidos más importantes de su proceso en el mismo escenario que meses atrás recibió encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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México ya está clasificado al Mundial Sub-20 de 2027

La buena noticia para la Selección Mexicana es que llegará al partido contra Canadá con el primer gran objetivo asegurado. México consiguió oficialmente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El boleto llegó gracias a la contundente victoria por 4-0 sobre Panamá en los Cuartos de Final. Juan Echilvestre, Hugo Camberos, Yohan Orozco y Diego Ramírez marcaron los goles que colocaron al equipo de Álex Diego entre los cuatro mejores de Concacaf.

Precisamente, los cuatro semifinalistas del campeonato obtuvieron la clasificación mundialista.

México todavía busca el boleto a los Juegos Olímpicos

A pesar de haber asegurado su presencia en el Mundial Sub-20, México todavía tiene otro objetivo en juego: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Campeonato Sub-20 entrega el boleto olímpico al campeón. Sin embargo, Estados Unidos ya tiene asegurada su participación por ser anfitrión de Los Ángeles 2028, por lo que, si los estadounidenses ganan el torneo, la plaza de Concacaf pasará al subcampeón.

Por eso, superar a Canadá y meterse en la Final podría acercar todavía más a la Selección Nacional a otro de sus grandes objetivos internacionales.