5 datos curiosos de Patrick Mahomes rumbo al Super Bowl

El quarterback Patrick Mahomes se prepara para liderar a los Kansas City Chiefs rumbo al próximo Super Bowl LVII en el que se enfrentarán a los Philadelphia Eagles. Aunque es un hecho que será una de las figuras del juego, lo que no es tan conocido son estos 5 datos curiosos del mariscal de campo.

Su padre fue un jugador profesional de beisbol

Pat Mahomes Sr le heredó su apodo de "Showtime" y el gusto por este deporte, en el que también figuró su hijo llegando a ser seleccionado por los Detroit Tigers en el Draft de las Grandes Ligas antes de decantarse por la NFL.

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El talento viene de familia, ya que su hermano Jackson Mahomes es muy popular en redes sociales. De hecho, el QB de los Chiefs aparece de vez en cuando en sus videos de TikTok y ha demostrado tener mucho carisma ante las cámaras.

En cuanto a otros gustos más raros, Patrick Mahomes es un amante de la salsa catsup. Incluso ha revelado que le pone a todo tipo de comidas, desde pastas, hasta el pavo. Por lo mismo en 2018 se convirtió en embajador de una conocida marca de catsup.

Hablando de comida, el mariscal de campo de Kansas City también tuvo su propio cereal. En la temporada 2019-2020 en la que acabó siendo campeón del Super Bowl, se asoció con una cadena de supermercados para lanzar unas hojuelas heladas azucaradas que fueron un éxito, ya que la expectativa era vender 50 mil cajas y al final fueron más de 300 mil.

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Finalmente la última curiosidad de Patrick Mahomes que quizá no conocías es que el cantante Post Malone se tatuó su firma y la de su compañero Travis Kelce, luego de que ambos jugadores de los Chiefs le ganaron un juego de beer pong en un festejo tras el título del Super Bowl en 2020.