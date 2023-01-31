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¿Quién es Nick Sirianni? Entrenador en jefe de Philadelphia Eagles

Nick Sirianni, head coach de Philadelphia Eagles, llevó al equipo al Super Bowl LVII, tras derrotar a los San Francisco 49ers en el campeonato de la NFC

Nick Sirianni, entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Nick Sirianni, entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles, llevó al equipo al Super Bowl LVII, tras derrotar a los San Francisco 49ers en el campeonato de la Conferencia Nacional (NFC).

 

"Ves la pasión que tiene esta ciudad por este equipo. Apreciamos mucho a estos fans. Mira este lugar. No hay un sitio como este en la NFL", fue las palabras del head coach al término del encuentro.

 

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Pero ¿Quién es Nick Sirianni?, El polémico entrenador, por su forma de festejar en los juegos, fue contratado en el 2021 para dirigir a los Philadelphia Eagles después del despido de Doug Pederson, quien los llevó al campeonato de la NFL.

 

El nacido en Nueva York, estuvo en el cuerpo de entrenadores de los equipos de Kansas City Chiefs, San Diego Chargers e Indianapolis Colts.

 

Sirianni a su llegada al equipo de Pensilvania reunió un equipo de jovenes de entrenadores, como el coordinador defensivo Jonathan Gannon y el coordinador ofensivo Shane Steichen, quienes habían trabajado anteriormente con el nuevo head coach.

 

Nick hizo su debut como entrenador ante Atlanta Falcons en la temporada regular concluyendo con un récord de 9-8 y un puesto como comodín enfrentando en los playoffs a los Tampa Bay Buccaneers donde cayeron ante la escuadra de Tom Brady.

 

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Sirianni fue el único entrenador de primer año en llevar a un equipo a los playoffs en la temporada 2021 de la NFL, y el tercer entrenador en jefe de los Eagles en llegar a los playoffs en su primer año al equipo.

 

Nick Sirianni llevó a los Eagles a la mejor marca de la NFC en el 2022

 

Los Eagles en el 2022 obtuvo la mejor marca de la Conferencia Nacional al tener un récord de 14-3 para ganar la división Este y ser sembrado en el primer puesto dentro de los playoffs.

 

En los playoffs, Sirianni llevó a los Eagles a su cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia después de una victoria en los playoffs de la ronda divisional ante New York Giants y una victoria contra los San Francisco 49ers.

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