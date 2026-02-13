Clásico Nacional: 3 jugadores que estuvieron en Chivas y América; ¿en dónde les fue mejor?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los juegos más esperados, entretenidos y polémicos que habrá a lo largo del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, por lo que luce interesante conocer a los jugadores que han estado en Chivas y América.

Posiblemente, uno de los jugadores que más suenan en la actualidad es Alejandro Zendejas, quien después de sumar solamente un gol en su etapa en Chivas llegó al América para convertirse en una leyenda de la institución; sin embargo, no es el único elemento que ha estado en ambas escuadras.

Clásico Nacional: ¿Qué jugadores han estado en Chivas y América?

Oswaldo Sánchez: El guardameta surgió de las fuerzas básicas del Atlas y posteriormente llegó como refuerzo al América, club en donde disputó más de 70 partidos. No obstante, su llegada a Chivas generó mucha polémica, aunque vale decir que gracias a su aporte se convirtió en uno de los emblemas del club.

Ricardo Peláez : Se trata de un delantero que surgió del Club América y que formó parte del campeonato del Prode 85. No obstante, cerró su carrera como profesional en la escuadra tapatía, misma en la que también estuvo como directivo antes de ser analista de televisión.

: Se trata de un delantero que surgió del y que formó parte del campeonato del Prode 85. No obstante, cerró su carrera como profesional en la escuadra tapatía, misma en la que también estuvo como directivo antes de ser analista de televisión. Ramón Ramírez: Se trata, posiblemente, de una de las mayores “traiciones” del futbol mexicano. Logró convertirse en ídolo y leyenda de Chivas; sin embargo, una vez concluida su etapa en 1998 pasó directamente al América, club en el que no pudo brillar como se esperaba.

¿Cuándo y a qué hora será el Clásico Nacional?

Prepárate, pues el juego está más cerca que nunca. El Clásico Nacional de la Liga BBVA MX forma parte de la Jornada 6 del Clausura 2026; aquí, Chivas y América se verán las caras el sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, en punto de las 21:06 horas dentro el Estadio Akron.