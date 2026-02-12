Presidente de la FIFA sentencia al Super Bowl: “Tenemos 104 juegos como este”

El domingo pasado se llevó a cabo una edición más del Super Bowl de la NFL , el evento más importante que existe dentro del futbol americano año con año. Pese a ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, minimizó el espectáculo en turno al compararlo con la próxima Copa Mundial del 2026.

La mejor previa del Super Bowl LVIII | Ritual El Podcast

Para dar contexto a esta situación, el 2026 se perfila como un año maravilloso en el apartado deportivo considerando eventos como el Super Bowl y la Copa Mundial de la FIFA 2026, a llevarse a cabo entre junio y julio. Ante este hecho, Gianni Infantino no tuvo reparo en minimizar a la NFL y a su juego principal.

¿Qué dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre la NFL y el Super Bowl?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 destacará por contar con un total de 104 juegos a lo largo de poco más de un mes, siendo el primero de estos el compromiso entre México y la Selección de Sudáfrica. Bajo este contexto, Gianni Infantino considera que este evento supera -por mucho-, lo ocurrido en el Super Bowl de la NFL.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los anillos de Super Bowl que ganó Seattle?

Te puede interesar: Kevin Mier, muy cerca de llegar con Cruz Azul

Y es que, según sus palabras, una vez concluido el Super Bowl LX todo el mundo comenzará a hablar de la próxima edición del Mundial, a llevarse a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. De hecho, en la transmisión de Telemundo aseguró que el Mundial tendrá 104 partidos…”104 veces un partido como este”, refiriéndose al Super Bowl.

Por supuesto que sus declaraciones no pasaron desapercibidas en el mundo de las redes sociales, lugar en donde recibió un sinfín de críticas por hacer menos a un deporte que ha generado niveles de audiencia superlativos en los últimos años no solo en el partido tal cual, sino también en el Show de Medio Tiempo.

¿Qué diferencias habrá en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 en relación con las anteriores?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá dos diferencias importantes respecto a las ediciones pasadas. La primera de ellas guarda relación con sus sedes, pues por primera vez un evento futbolístico de esta magnitud se disputará en tres países distintos. La segunda guarda relación con la cantidad de selecciones clasificadas, la cual pasó de 32 a 48 para esta edición.

