Clásico Nacional: Él será el reemplazo de Luis Romo para el juego entre Chivas y América

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los juegos más interesantes que el futbol mexicano tiene en la actualidad. El Clásico Nacional entre Chivas y América está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante conocer al reemplazo de Luis Romo en la defensiva rojiblanca.

Como sabes, Luis Romo salió lesionado del último duelo de Chivas en la cancha del Mazatlán, mismo que terminó 2-1 en favor del Rebaño Sagrado. Ante esto, el técnico del Guadalajara ya habría definido al jugador que sustituirá al exfutbolista de Cruz Azul, quien no estará listo para enfrentarse al América.

¿Quién reemplazará a Luis Romo en el Clásico Nacional Chivas vs América?

Luis Romo se perderá los siguientes duelos debido al desgarre que vivió en el último partido ante Mazatlán, por lo que Chivas deberá encontrar un sustituto que cumpla con las mismas capacidades del mexicano a fin de no mover el parado táctico que le ha funcionado a lo largo de estos juegos.

Dicho lo anterior, todo haría indicar que el jugador que reemplazaría a Romo sería nada más y nada menos que Diego Campillo, quien llegó a ser titular durante el torneo pasado pero que, sin embargo, perdió su puesto en el XI debido a una lesión que no le ha permitido regresar al cuadro titular hasta ahora.

Con ello, se espera que Diego Campillo sea el tercer central en la línea de tres que ha utilizado Chivas a lo largo de este torneo para medirse al Club América, en un juego que sin duda acapara las miradas de este fin de semana por lo que ambas escuadras representan a nivel nacional.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Clásico entre Chivas y América?

Prepárate, pues el partido está más cerca que nunca. El calendario de la Liga BBVA MX estableció que el Clásico Nacional entre Chivas y América se llevará a cabo este sábado 14 de febrero a las 21:07 horas dentro de la cancha del Akron, todo esto como parte de la Jornada 6 del Clausura 2026.