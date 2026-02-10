Mr Iguana y Lola Vice, ¿la mejor historia de amor en WWE? Así comenzó su camino en la empresa

El fin de semana pasado el nuevo evento en vivo de la AAA trajo consigo la coronación de Mr Iguana y Lola Vice, quienes se convirtieron en los nuevos Campeones de Parejas Mixtos de la AAA luego de vencer a Ethan Page (WWE) y La Hiedra, quien acompañó al rudo luego de la lesión de Chelsea Green.

Con esto, Mr Iguana y Lola Vice se confirman como uno de los rostros más importantes que la WWE tiene en la actualidad mediante la AAA, lo anterior considerando que ambos luchadores estuvieron en la edición pasada del Royal Rumble. Ahora bien, ¿cómo comenzó su historia de “amor”?

Así comenzó la historia de amor entre Mr Iguana y Lola Vice en AAA y WWE

Lo primero a tener en cuenta es que Mr Iguana ha explotado su popularidad desde la llegada de la WWE y su adquisición por medio de la AAA. En ese sentido, su relación con Lola Vice comenzó desde Verano de Escándalo 2025, cuando lograron una conexión que todo el público notó de inmediato.

A partir de ahí, Mr Iguana y Lola Vice lograron fraguar una historia de amor, drama, celos, comedia y cariño entre ambos luchadores, mismo que se logró transmitir a los aficionados tanto de la AAA y la WWE considerando, además, que en la trama también estuvo involucrada La Hiedra, figura de la empresa mexicana.

Hoy, después de varios meses de espera, Mr Iguana recuperó el Campeonato de Parejas Mixto de la AAA pero ahora de la mano de Lola Vice, quien tendrá la misión de explotar este título a través de empresas como NXT y de las aisladas participaciones que tenga en marcas como RAW y SmackDown.

Mr Iguana, ¿el luchador más importante de la AAA en estos momentos?

Gracias a su personajes y a la forma en cómo ha impactado con el público, Mr Iguana es uno de los tres personajes más importantes que la AAA tiene en estos momentos en función de su alianza con la WWE junto a otros elementos tales como El Hijo del Vikingo y La Parka.