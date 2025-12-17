Copa del Mundo de Clavados 2026: Osmar Olvera y los 12 clavadistas mexicanos que buscarán el primer lugar

El 2026 será un año plagado de mucha actividad deportiva con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles , y será precisamente aquí en donde muchos clavadistas mexicanos, entre ellos Osmar Olvera, presencien su evoluciación en las Copas del Mundo de Clavados que habrá a lo largo de los próximos meses.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Las Copas del Mundo de Clavados serán uno de los puntos más importantes para los deportistas mexicanos en 2026, pues será el punto de partida para conocer su nivel y estado actual con miras a Los Ángeles 2028. Por ende, es preciso que conozcas quiénes son los atletas que, junto a Osmar Olvera, buscarán el primer lugar en estas competiciones.

¿Qué atletas mexicanos, como Osmar Olvera, estarán en la Copa del Mundo de Clavados?

Fue durante este fin de semana que quedaron definidos los clavadistas que formarán parte de esta Copa del Mundo luego de una reunión en el Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento. El grupo se integra por 13 clavadistas, destacando a Osmar Olvera y, por supuesto, a Gabriela Agúndez.

En la plataforma de 10 metros varonil estarán Kevin Berlín, Kenny Zamudio y Randal Willars, mientras que en el trampolín de 3 metros aparecerán Osmar Olvera, Juan Celaya y Gabriel Vázquez, así como Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, Randal Willars y Kevin Berlín, Osmar Olvera y Juan Celaya, y Lía Cueva y Mía Cueva en la plataforma de 10 metros sincronizado.

Para la plataforma de 10 metros femenil estarán Samantha Jiménez, Alejandra Estudillo y Suri Cueva. Finalmente, en el trampolín de 3 metros femenil nuevamente hará acto de presencia Lía Cueva junto a dos clavadistas más, María Fernanda García y Aranza Vázquez.

¿Cuándo serán los Mundiales de Clavados? Estas son las fechas

La Copa del Mundo de Clavados 2026 se llevará a cabo del 26 de febrero al 1 de marzo en Montreal, Canadá. Posteriormente, dicha competencia se trasladará a Guadalajara entre el 5 y 8 de marzo para culminar con la gran final del 1 al 3 de mayo en Beijing, China.