Equipo de la Liga BBVA MX confirma seis bajas para el Clausura 2026

Este jueves 20 de noviembre del 2025, el conjunto del Querétaro dio a conocer en sus redes sociales la baja de seis jugadores para el Clausura 2026.

La directiva de los Gallos de Querétaro ha iniciado la preparación para el Clausura 2026 y tras quedar eliminado del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ha tomado la decisión de que seis jugadores no sigan en el equipo.

El club informó que los futbolistas que no seguirán en el equipo para el Clausura 2026 son: Jesús Piñuelas, Rodrigo Bogarín, Omar Mendoza, Bruce El-mesmari, Pablo Barrera y Jonathan Perlaza.

Éxito para cada uno de ustedes en lo que sigue.



Su nombre está escrito en la historia del Azul y Negro. #Los75DeGallos pic.twitter.com/6tjUYK0o5Q — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) November 20, 2025

Los números que dejan los futbolistas de Querétaro

Fernando Piñuelas deja al equipo de los Gallos tras ser un jugador que tuvo pocos minutos con el equipo en el Apertura 2025, al solo participar en tres encuentros.

Rodrigo Bogarín deja al Querétaro luego de llegar de préstamo de equipo de Defensa y Justicia. En el Apertura 2025 fue pieza clave al ser titular en la mayoría de los encuentros, disputó 16 juegos en los que logró marcar un gol.

Omar Mendoza deja al club luego de estar cuatro años en el equipo. En el Apertura 2025 tuvo minutos en 12 juegos.

Bruce El-mesmari llegó al equipo de préstamo del Tapatío y no tuvo minutos en el anterior torneo al solo jugar en un encuentro.

Por otra parte, Pablo Barrera regresó al equipo para un último torneo, en el que disputó 11 juegos, marcó un gol y dio dos asistencias.

Jonathan Perlaza, deja al equipo tras sumar 13 juegos en los que logró marcar un gol y una asistencia en el Apertura 2025.

Los futbolistas que dejan al equipo de Querétaro, no tuvieron tantos minutos en el club durante el Apertura 2025, por lo que el club inicia con su reestructura.

De igual forma, los Gallos tendrán dos espacios lugares para fichar a futbolistas extranjeros con la salida de Perlaza y Bogarín.