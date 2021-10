Sigue dependiendo de nosotros clasificar directo: Miguel Herrera

Las Águilas del América derrotaron por la mínima diferencia a los Tigres en el regreso del estratega Miguel Herrera al Estadio Azteca frente a su ex equipo.

Después de la derrota de Tigres en su visita a las Águilas del América, el estratega de los universitarios, Miguel Herrera se quedó con un sabor amargo por no sumar puntos en la capital; sin embargo hay tranquilidad de que aún tienen en sus manos la clasificación directa.

“Con un sabor amargo porque no podemos sumar ni subir escalando peldaños, pero hay que pensar en el siguiente partido ya no podemos arreglar este, reitero fue un partido muy parejo y tenemos que estar concentrados en el siguiente partido, sigue dependiendo de nosotros clasificar directo y ahora en el cierre del torneo con partidos en casa podemos manejar esto”, mencionó el “Piojo” en conferencia de prensa.

El regreso de Miguel Herrera al Estadio Azteca

Por otro lado cuando al entrenador se le cuestionó sobre la reacción de la afición azulcrema en su regreso al “Coloso de Santa Úrsula”, el estratega aseguró que le tiene mucho cariño a los seguidores del América aunque ahora se debe a la afición auriazul.

“Como lo dije en la semana, sentimiento hacía esta afición no va a cambiar por más allá de que unos aplaudan, y haya abucheos le tengo mucho cariño a la afición como ahorita solo tengo la de Tigres, viaja, apoya al equipo ahorita me debo a otra afición y lo que pase dentro de cada estadio cuando te diriges otro equipo no tiene porqué invadir tu cabeza ni tus sentimientos”, puntualizó.

Con este resultado, las Águilas llegaron a 34 unidades y siguen en lo más alto de la tabla general mientras que el conjunto regiomontano permanece en el tercer sitio con 23 puntos a falta de dos jornadas de la fase regular del actual certamen de la Liga BBVA MX.

