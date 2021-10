‘Pollo’ Briseño alaba la ofensiva del Cruz Azul

El partido de este sábado entre Chivas y Cruz Azul se entiende fundamental para las aspiraciones de ambos, con sólo un par de jornadas por disputarse una vez que se pite el final. Ninguno tiene blindado su pase a la liguilla y, aunque se encuentran en zona de repechaje, tienen el común deseo de escalar para clasificar de manera directa o jugar la reclasificación en casa.

Jesús Corona, portero y capitán de La Máquina, admitió en conferencia que la percepción en torno a la poca efectividad ofensiva de su equipo es una realidad; sin embargo, el defensor del Rebaño, Antonio Briseño, no se relaja por los números que arrastran los atacantes a los que enfrentará esta noche en el Estadio Akron.

“Me ocupa, porque es un equipo que tiene la calidad, tiene grandes jugadores, el campeón goleador fue ‘Cabecita’ (Jonathan Rodríguez) el torneo pasado, eso no se pierde, nada más falta que tome una racha, lo mismo que (Bryan) Angulo, que es el otro centro delantero y el propio ‘Chaquito’ (Santiago) Giménez. Además, tienen gente que viene muy bien de atrás, como (Luis) Romo y Orbelín (Pineda)”, dijo el ‘Pollo’, en entrevista con Azteca Deportes .

Pese a que sus 15 goles en lo que va del torneo demuestran que el arsenal de Cruz Azul no ha mostrado su versión más productiva, sí supera en números a la artillería del Guadalajara, que sólo ha sido capaz de anotar en 10 ocasiones. Únicamente Pumas y Querétaro han festejado menos tantos (nueve) en la actual edición de la Liga BBVA MX.

Briseño Vázquez diagnostica las carencias de su conjunto y exige a quienes portan la misma camiseta que él, sin llegar a evadir la responsabilidad que, como elemento titular del plantel, debe asumir.

“Hemos perdido puntos contra equipos que ni siquiera están en la parte alta de la tabla, por descuidos o pequeños detalles que no deberían haber sucedido. Pero tampoco se habría perdido si anotáramos más goles, es una realidad. La solidez que hemos encontrado atrás no es suficiente si no vamos y la metemos en la otra portería”, apuntó.

Será más que un triunfo para quien se lleve la victoria

Los celestes acumulan 19 unidades, son séptimos de la tabla y los rojiblancos, con 18, marchan novenos. El zaguero tapatío es consciente de que un triunfo, para el bando que sea, será una inyección anímica y el primer paso en dirección a una postemporada que, se sabe, no es suficiente en dos instituciones magno del balompié azteca.

“Yo me veo como campeón, creo que tenemos el equipo ideal para ir a pelear cualquier partido. Realmente no creo que haya equipos muy superiores a nosotros. Contra Cruz Azul, va a ser difícil, ellos no están en su mejor torneo, tienen 17 puntos menos que el torneo pasado, así que quieren seguir por lo que habían conseguido antes, que fueron campeones”, concluyó.