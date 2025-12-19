Clausura 2026: Estos son los jugadores que podrían llegar a Pumas para el próximo torneo

El Clausura 2026 será la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que se vislumbra como un torneo en donde todos los equipos buscarán el título de la Liga BBVA MX. Uno de ellos es Pumas, quien para lograr su objetivo buscará reforzarse con elementos consagrados y nombres de peso a nivel internacional.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Fue hace unas horas cuando Pumas confirmó la llegada de César Garza, jugador que formó parte del viejo continente en el pasado y que ahora llegará a sumar a la plantilla universitaria. No obstante, se espera que Efraín Juárez y compañía atraigan a más jugadores antes del inicio del Clausura 2026.

¿Qué jugadores podrían llegar a Pumas para el Clausura 2026?

La única alta oficial del club, hasta el momento, es la de César Garza; sin embargo, la directiva de Pumas se ha movido con fuerza en este periodo de transferencias, sobre todo, para reforzar su esquema ofensivo, esto después de las lesiones de Guillermo Martínez y José Juan Macías.

Dicho lo anterior, entre las altas que suenan para reforzar al club aparece el nombre de Diber Cambindo, quien ha tenido un par de buenas temporadas en Necaxa y que, por ende, ya está acostumbrado al futbol mexicano, aunque vale decir que en las últimas horas también se le ha vinculado con el León.

Ahora bien, en el plano internacional Pumas también se ha movido y, en los últimos días, han sonado futbolistas como Ronaldo Martínez, Cristian Arango e incluso el mismo Miguel Borja, quien además del interés de los del Pedregal ha sonado para equipos como Cruz Azul y Boca Juniors.

¿Contra quién debutará Pumas en el Clausura 2026?

Recuerda que el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará muy pronto, más precisamente el próximo viernes 9 de enero. En ese sentido, debes saber que Pumas hará su debut oficial en la Jornada 1 cuando reciba en la cancha del Olímpico Universitario al Querétaro, en duelo programado para el 11 de enero a las 12:00 horas.