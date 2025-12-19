Jake Paul vs Anthony Joshua; ¿cuándo y a qué hora será el combate de pesos pesados?

Se trata, posiblemente, de uno de los eventos de entretenimiento más importantes que habrá en este cierre del año. Será este fin de semana cuando se lleve a cabo una pelea de exhibición entre Jake Paul y Anthony Joshua , por lo que es preciso que conozcas más información al respecto de este hecho.

Jake Paul ha logrado trascender en el mundo de las redes sociales gracias a la combinación que hizo entre su faceta de deportista y su rol como creador de contenido. Joshua, por su parte, se consolidó hace unos años como uno de los mejores boxeadores del mundo en su peso.

¿Cuándo y dónde será la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua?

El influencer, que ha comenzado una carrera como luchador, tendrá en Anthony Joshua posiblemente a su mejor rival y, con ello, un salto enorme en su etapa como deportista, pues vale decir que el norteamericano ha logrado ser campeón mundial de pesos pesados en el pasado reciente.

Cabe mencionar que, en un principio, Jake Paul enfrentaría a Gervonta Davis, quien en el pasado derrotó al Pitbull Cruz y quien fue muy cercano a Floyd Mayweather Jr. Sin embargo, la contienda se canceló debido a problemas legales que involucraron al boxeador, por lo que fue ahí en donde Anthony Joshua entró.

Es así como Jake Paul y Anthony Joshua se verán las caras por primera vez este viernes 19 de diciembre del 2026 en Miami Florida, más precisamente en el Kaseya Center. La función de box comenzará alrededor de las 19 horas y se podrá disfrutar en México a través de la plataforma de streaming Netflix.

¿Qué otros combates habrá en la función de Jake Paul y Anthony Joshua?

Además de la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua , los amantes del boxeo podrán disfrutar de una cartelera bastante interesante que trae consigo combates en el peso semipesado, superpluma, peso gallo, mínimo, crucero y welter. De entre estas destaca el mano a mano entre Tyron Woodley y Anderson Silva, así como la pelea entre Yokasta Valle y Yadira Bustillos.