Las 4 estrellas que se convirtieron en campeones de la WWE por accidente

En los últimos días la WWE, más precisamente la marca NXT , se volvió tendencia en las redes sociales luego del problema que hubo con un campeonato nacional, mismo que cambió de manos cuando, en teoría, no debió ocurrir así. Por ende, aquí conocerás los campeones que lograron esto por accidente.

The Hail acaparó las miradas en las últimas horas después de obtener el Campeonato Femenino Norteamericano de NXT, en un resultado que, según distintas fuentes, no debió concretarse. De hecho, esta situación obligaría a la WWE a cambiar los planes de la empresa en un futuro a corto y mediano plazo.

¿Qué campeones de la WWE lograron el título por accidente?

Sheamus: Fue hace más de una década, precisamente en el año 2009, cuando el gigante irlandés se quedó con el Campeonato de la WWE en un TLC ante John Cena. Rumores indican que el título no debió cambiar de manos, aunque a la postre la empresa supo manejar este hecho de buena forma.

Kevin Owens : Owens, quien hoy se encuentra fuera de la empresa por una lesión en el cuello, obtuvo el Campeonato de los Estados Unidos en Battleground luego de vencer a AJ Styles en el año 2017, un resultado que, en esencia, fue un completo accidente.

R-Truth: Quien es considerado uno de los luchadores más divertidos de la actualidad se quedó con el Campeonato Norteamericano de la WWE en una edición de SmackDown Live en 2019. Su rival fue el japonés Shinsuke Nakamura, quien en teoría tuvo que haber retenido el cinturón.

¿Cuándo será el primer magno evento de la WWE en 2026?

WWE se dice listo para disfrutar de Royal Rumble , el cual será el primer evento grande que la empresa tendrá en el año 2026. La función se llevará a cabo en Arabia Saudita el 31 de enero, y contará con la presencia de estrellas del calibre de Rhea Ripley, Dominik Mysterio y Penta, el Zero Miedo.