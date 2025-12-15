¡Habemus representantes! Estos fueron los clavadistas escogidos para competir en los Mundiales de 2026

Una de las disciplinas que mejor ha lucido en las últimas competiciones en cuanto al desempeño de las delegaciones mexicanas, es la de los clavados. Allí, los propios clavadistas incluso han recibido el apoyo masivo de la gente, que ha abrazado este deporte como suyo. Por ello, es importante conocer quiénes serán los representantes de México en las actividades de 2026.

¿Quiénes conforman los equipos de clavadistas rumbo al 2026?

El proceso rumbo a Los Ángeles 2028 ya está en marcha y se habló mucho en horas pasadas sobre los clasificatorios nacionales para escoger a los representantes de México en las actividades que habrá en 2026. Por eso, tras competir por un sitio en los exclusivos equipos de trampolín, plataforma y sincronizados, estos serán los clavadistas que pelearán por lo más alto en 3 etapas.

La primera parte del Mundial ocurrirá del 26 de febrero al 1 de marzo en Montréal, Canadá. Mientras que del 5 al 8 de marzo, Guadalajara recibirá la segunda parte de este torneo. Y la final donde se definirá a los mejores, tendrá sitio en Beijing, China… del 1 al 3 de mayo.

Y sin más preámbulo, estos son los nombres de los representantes tricolor:

💦Quedó definida la selección mexicana de clavados que estará en las primeras copas del mundo de 2026 (Montreal🇨🇦 y Guadalajara🇲🇽):



TRAMPOLÍN 3m

🚺Aranza Vázquez, Mafer García, Lía Cueva

🚹Osmar Olvera, Gabriel Vázquez, Juan Celaya



¿Cómo le fue a México con sus clavadistas en 2025?

En general, distintos deportes como Tiro con Arco o Flag Football, concretaron un gran año. Pero como ya se volvió costumbre, los clavados también le dieron múltiples alegrías a los aficionados mexicanos.

Estos fueron los resultados…