Estas son todas las medallas que México acumuló en 2025; varias fueron en disciplinas olímpicas
El 2025 estuvo lleno de actividades para los deportistas mexicanos y por ello vale la pena entender quiénes fueron las figuras en la consecución de medallas.
El deporte mexicano abarca tantas competencias, tantas historias y tantos gratos momentos, que vale la pena detenerse en lo que se podría denominar como un repaso de lo ocurrido en el año. Varios de los referentes de clavados, tiro con arco, natación y otras disciplinas brillaron en el 2025 y estos son los que consiguieron medallas… algunas en disciplinas olímpicas.
¿Qué atletas consiguieron medallas en Campeonatos Mundiales o World Games en este 2025?
El proceso olímpico se encuentra en la parte clave del camino rumbo a Los Ángeles. Algunos atletas de renombre se siguen reafirmando como las figuras a seguir y otros destacan para meterse a la lucha de los grandes logros. Ante eso, este repaso destaca lo hecho por todos esos mexicanos que compitieron ante los mejores y se posicionaron en lo más alto de la clasificatoria.
En los distintos Campeonatos Mundiales o World Games, los connacionales registraron 19 medallas. 6 fueron de oro, 8 de plata y 5 de bronce. Y de esas preseas, 11 fueron en disciplinas que serán olímpicas en el 2028. Y estos son los nombres de los grandes ganadores del 2025.
- Clavados
Trampolín 3m - Osmar Olvera - Oro
Sincronizados 3m - Osmar/Juan - Plata
Sincronizados 10m - Gaby/Alejandra - Plata
Plataforma 10m - Randal Willars - Bronce
Sincronizados 3m - Lia/Mia - Bronce
- Tiro con arco
Compuesto mixto - Sebastián/Andrea - Plata en el World Games
Compuesto mixto - Sebastián/Andrea - Bronce en Campeonato Mundial
- Atletismo
Impulso de bala - Uziel Muñoz - Plata
Marcha - Alegna González - Plata - En Los Ángeles se subirá a 21 kilómetros la prueba, no será de 20
- Tiro
Skeet - Gabriela Rodríguez - Plata
- Flag Football
Femenil - Oro en los World Games
¿Quiénes fueron los atletas mexicanos que más medallas obtuvieron en este 2025?
Aunque Andrea Becerra y Osmar Olvera fueron los grandes rostros en cuanto a triunfadores se refiere, son cuatro atletas mexicanos que al menos obtuvieron dos preseas.
- Andrea Becerra - Tres oros, una plata y un bronce (3 en Campeonato Mundial y dos en World Games).
- Osmar Olvera - Un oro y tres platas.
- Randal Willars - Una plata y un bronce.
- Alejandra Estudillo - Dos platas.