Estas son todas las medallas que México acumuló en 2025; varias fueron en disciplinas olímpicas

El deporte mexicano abarca tantas competencias, tantas historias y tantos gratos momentos, que vale la pena detenerse en lo que se podría denominar como un repaso de lo ocurrido en el año. Varios de los referentes de clavados, tiro con arco, natación y otras disciplinas brillaron en el 2025 y estos son los que consiguieron medallas… algunas en disciplinas olímpicas.

¿Qué atletas consiguieron medallas en Campeonatos Mundiales o World Games en este 2025?

El proceso olímpico se encuentra en la parte clave del camino rumbo a Los Ángeles. Algunos atletas de renombre se siguen reafirmando como las figuras a seguir y otros destacan para meterse a la lucha de los grandes logros. Ante eso, este repaso destaca lo hecho por todos esos mexicanos que compitieron ante los mejores y se posicionaron en lo más alto de la clasificatoria.

En los distintos Campeonatos Mundiales o World Games, los connacionales registraron 19 medallas. 6 fueron de oro, 8 de plata y 5 de bronce. Y de esas preseas, 11 fueron en disciplinas que serán olímpicas en el 2028. Y estos son los nombres de los grandes ganadores del 2025.

Clavados

Trampolín 3m - Osmar Olvera - Oro

Sincronizados 3m - Osmar/Juan - Plata

Sincronizados 10m - Gaby/Alejandra - Plata

Plataforma 10m - Randal Willars - Bronce

Sincronizados 3m - Lia/Mia - Bronce

Tiro con arco

Compuesto mixto - Sebastián/Andrea - Plata en el World Games

Compuesto mixto - Sebastián/Andrea - Bronce en Campeonato Mundial

Atletismo

Impulso de bala - Uziel Muñoz - Plata

Marcha - Alegna González - Plata - En Los Ángeles se subirá a 21 kilómetros la prueba, no será de 20

Tiro

Skeet - Gabriela Rodríguez - Plata

Flag Football

Femenil - Oro en los World Games

¿Quiénes fueron los atletas mexicanos que más medallas obtuvieron en este 2025?

Aunque Andrea Becerra y Osmar Olvera fueron los grandes rostros en cuanto a triunfadores se refiere, son cuatro atletas mexicanos que al menos obtuvieron dos preseas.