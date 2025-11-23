deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Estas son todas las medallas que México acumuló en 2025; varias fueron en disciplinas olímpicas

El 2025 estuvo lleno de actividades para los deportistas mexicanos y por ello vale la pena entender quiénes fueron las figuras en la consecución de medallas.

estas-medallas-mexico-acumulo-2025-disciplinas-olimpicas-pb-notas
Crédito: Instagram - @osmardiver05 @a.mayabec
Pablo García - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El deporte mexicano abarca tantas competencias, tantas historias y tantos gratos momentos, que vale la pena detenerse en lo que se podría denominar como un repaso de lo ocurrido en el año. Varios de los referentes de clavados, tiro con arco, natación y otras disciplinas brillaron en el 2025 y estos son los que consiguieron medallas… algunas en disciplinas olímpicas. 

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

Te puede interesar - ¿Cuántas medallas acumuló Andrea Becerra en este 2025?

Te puede interesar - ¿Cuántas medallas ganó Osmar Olvera tras su aparición en París 2024?

¿Qué atletas consiguieron medallas en Campeonatos Mundiales o World Games en este 2025?

El proceso olímpico se encuentra en la parte clave del camino rumbo a Los Ángeles. Algunos atletas de renombre se siguen reafirmando como las figuras a seguir y otros destacan para meterse a la lucha de los grandes logros. Ante eso, este repaso destaca lo hecho por todos esos mexicanos que compitieron ante los mejores y se posicionaron en lo más alto de la clasificatoria.

En los distintos Campeonatos Mundiales o World Games, los connacionales registraron 19 medallas. 6 fueron de oro, 8 de plata y 5 de bronce. Y de esas preseas, 11 fueron en disciplinas que serán olímpicas en el 2028. Y estos son los nombres de los grandes ganadores del 2025.

  • Clavados

Trampolín 3m - Osmar Olvera - Oro

Sincronizados 3m - Osmar/Juan - Plata

Sincronizados 10m - Gaby/Alejandra - Plata

Plataforma 10m - Randal Willars - Bronce

Sincronizados 3m - Lia/Mia - Bronce

  • Tiro con arco

Compuesto mixto - Sebastián/Andrea - Plata en el World Games

Compuesto mixto - Sebastián/Andrea - Bronce en Campeonato Mundial

  • Atletismo

Impulso de bala - Uziel Muñoz - Plata

Marcha - Alegna González - Plata - En Los Ángeles se subirá a 21 kilómetros la prueba, no será de 20

  • Tiro

Skeet - Gabriela Rodríguez - Plata

  • Flag Football

Femenil - Oro en los World Games

@nflmx ¡Apoyemos a la Selección Femenil de México de Flag Football en los World Games en China! 🇲🇽🏈 #nfl #nflmx #tiktokdeportes #flagfootball ♬ original sound - NFL México

¿Quiénes fueron los atletas mexicanos que más medallas obtuvieron en este 2025?

Aunque Andrea Becerra y Osmar Olvera fueron los grandes rostros en cuanto a triunfadores se refiere, son cuatro atletas mexicanos que al menos obtuvieron dos preseas. 

  • Andrea Becerra - Tres oros, una plata y un bronce (3 en Campeonato Mundial y dos en World Games).
  • Osmar Olvera - Un oro y tres platas.
  • Randal Willars - Una plata y un bronce.
  • Alejandra Estudillo - Dos platas.
Méxicanos Rumbo a Los Ángeles 2028
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×