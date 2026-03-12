3 RAZONES por las que Cruz Azul es líder del Clausura 2026 por encima de Toluca

Después de diez fechas disputadas; es decir, más de la mitad del torneo, Cruz Azul se mantiene como el líder del Clausura 2026 con un total de 25 unidades, mismas que son suficiente para superar a otras instituciones de calibre como las Chivas del Guadalajara o los Diablos del Toluca.

cruz azul

En estos momentos, Cruz Azul se ha convertido en el equipo a vencer luego de no haber sumado únicamente 5 puntos de los 30 que se han registrado hasta ahora, lo cual lo convierte en un equipo que, de la mano de Nicolás Larcamón, ha encontrado la regularidad. Ahora bien, ¿a qué se debe esta situación?

3 razones por las que Cruz Azul es el líder del Clausura 2026

Nivel individual de sus jugadores : Jugadores como Willer Ditta, Agustín Palavecino, Andrés Gudiño y Gabriel Fernández están, probablemente, en el mejor nivel de sus carreras como profesionales, lo cual permite que Cruz Azul domine a sus rivales prácticamente en cualquier campo.

: Jugadores como Willer Ditta, Agustín Palavecino, Andrés Gudiño y Gabriel Fernández están, probablemente, en el mejor nivel de sus carreras como profesionales, lo cual permite que domine a sus rivales prácticamente en cualquier campo. Juego colectivo en el centro del campo: En función al punto anterior, el gran nivel de sus futbolistas permite que el juego colectivo destaque aún más, sobre todo, en el centro del campo, mismo en donde Cruz Azul domina a plenitud a través de nombres como Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, José Paradela y el propio Palavecino.

Te puede interesar: ¿Cuál es el triste presente de Checo Pérez con Cadillac?

Te puede interesar: ¿Cuántos millones recibiría Cruz Azul por la venta de Kevin Mier?

Recambios efectivos: A diferencia de lo que ocurrió al inicio del torneo, ahora Cruz Azul cuenta con una banca mucho más interesante con nombres como Andrés Montaño, Luka Romero, Nicolás Ibáñez y Amaury Morales, mismos a los que próximamente se les unirá Kevin Mier.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Cruz Azul en la Liga BBVA MX?

Este fin de semana Cruz Azul enfrentará una dura prueba luego de regresar a la cancha del Olímpico Universitario para enfrentarse a los Pumas de la UNAM. Posteriormente, el cuadro celeste enfrentará a Mazatlán y Pachuca para, finalmente, medirse al Club América el 11 de abril.