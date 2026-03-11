Club América lo fichó y por años su precio del mercado cayó más de 3 millones
Se marchó por la puerta de atrás luego de no ser tenido en cuenta por André Jardine
Así como el precio de Luis Ángel Malagón ha cambiado brutalmente, lo propio ocurrió con un futbolista que Club América fichó hace poco más de dos años y que recientemente ha dejado de ser futbolista de la institución. Resulta que su valor de mercado ha caído más de 3 millones de euros por su edad y por sus pocos minutos en las Águilas.
Mientras que André Jardine tiene a un jugador muy valorado en la banca, en su momento no le dio lugar a Igor Lichnovsky en el Club América. De hecho, debido a que le informó que no lo tendría en cuenta, se confirmó que el chileno se marchó hacia Turquía, y hasta se despidió de las Águilas de Coapa. Su valor de mercado cayó mucho.
Cómo cambió el precio de Igor Lichnovsky en el Club América
Al margen de los cinco títulos que levantó en el Nido, el zaguero que André Jardine decidió no registrar para el Clausura 2026 llegó a valer más de 80 millones de pesos mexicanos cuando aterrizó en la capital. Resulta que mientras la directiva azulcrema buscaba liberar plazas de extranjeros (NFM) para reforzar otras líneas, él perdía valor.
TE PUEDE INTERESAR:
- Es muy valorado en el mercado, llegó como una estrella y André Jardine lo tiene en la banca
- Gabriel Milito dio instrucciones, los jugadores de Chivas no lo obedecieron y al final resultó mejor
- Luis Ángel Malagón: su precio ha cambiado brutalmente desde que llegó al América
El chileno, que llegó en silencio desde Tigres de la UANL, se marchó gratis al Fatih Karagümrük tras ver cómo su cotización se desplomaba durante su estancia en Coapa, a tal punto que en la actualidad vale apenas 800 mil euros, mientras que en su mejor momento llegó a tener una cotización de 4 millones de la moneda europea.
Desde su llegada hasta su salida, un cambio abismal en el precio del ex América
Corría el mes de septiembre de 2023 cuando el defensor central se sumó a las Águilas en calidad de cedido, para que después sea comprado en julio de 2024. En aquel entonces, su valor de mercado era de 4 millones de euros, según los datos de Transfermarkt. Pero los números comenzaron a ir a la baja.
La devaluación del chileno antes de irse a Turquía se produjo con el tiempo. Jardine le comenzó a dar pocos minutos hasta que no lo registró para el Clausura 2026 y el valor del zaguero pasó a ser de apenas 800 mil euros, lo que representa una pérdida de 3.2 millones de euros (más de 65 millones de pesos).
¡Nada más que desearte lo mejor, Igor! 🥹🫶— Club América (@ClubAmerica) March 9, 2026
▶️ Ve la entrevista completa: https://t.co/RwfUZsZ7Yq pic.twitter.com/g387ne1rKo
Los números de Igor Lichnovsky en Club América
- Partidos jugados: 56
- Encuentros como titular: 51
- Goles convertidos: 3
- Asistencias aportadas: 2
- Tarjetas recibidas: 19 amarillas y 2 rojas
- Títulos: 5 (3 veces la Liga MX, 1 Campeón de Campeones y 1 Supercopa de la Liga MX).