Club América lo fichó y por años su precio del mercado cayó más de 3 millones

Así como el precio de Luis Ángel Malagón ha cambiado brutalmente, lo propio ocurrió con un futbolista que Club América fichó hace poco más de dos años y que recientemente ha dejado de ser futbolista de la institución. Resulta que su valor de mercado ha caído más de 3 millones de euros por su edad y por sus pocos minutos en las Águilas.

Mientras que André Jardine tiene a un jugador muy valorado en la banca, en su momento no le dio lugar a Igor Lichnovsky en el Club América. De hecho, debido a que le informó que no lo tendría en cuenta, se confirmó que el chileno se marchó hacia Turquía, y hasta se despidió de las Águilas de Coapa. Su valor de mercado cayó mucho.

Igor Lichnovsky of America during the game America vs Pumas UNAM, corresponding to Round 10 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 30, 2023.



Igor Lichnovsky de America durante el partido America vs Pumas UNAM, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 30 de Septiembre de 2023.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Cómo cambió el precio de Igor Lichnovsky en el Club América

Al margen de los cinco títulos que levantó en el Nido, el zaguero que André Jardine decidió no registrar para el Clausura 2026 llegó a valer más de 80 millones de pesos mexicanos cuando aterrizó en la capital. Resulta que mientras la directiva azulcrema buscaba liberar plazas de extranjeros (NFM) para reforzar otras líneas, él perdía valor.

TE PUEDE INTERESAR:



El chileno, que llegó en silencio desde Tigres de la UANL, se marchó gratis al Fatih Karagümrük tras ver cómo su cotización se desplomaba durante su estancia en Coapa, a tal punto que en la actualidad vale apenas 800 mil euros, mientras que en su mejor momento llegó a tener una cotización de 4 millones de la moneda europea.

Desde su llegada hasta su salida, un cambio abismal en el precio del ex América

Corría el mes de septiembre de 2023 cuando el defensor central se sumó a las Águilas en calidad de cedido, para que después sea comprado en julio de 2024. En aquel entonces, su valor de mercado era de 4 millones de euros, según los datos de Transfermarkt. Pero los números comenzaron a ir a la baja.

La devaluación del chileno antes de irse a Turquía se produjo con el tiempo. Jardine le comenzó a dar pocos minutos hasta que no lo registró para el Clausura 2026 y el valor del zaguero pasó a ser de apenas 800 mil euros, lo que representa una pérdida de 3.2 millones de euros (más de 65 millones de pesos).

¡Nada más que desearte lo mejor, Igor! 🥹🫶



▶️ Ve la entrevista completa: https://t.co/RwfUZsZ7Yq pic.twitter.com/g387ne1rKo — Club América (@ClubAmerica) March 9, 2026

Los números de Igor Lichnovsky en Club América