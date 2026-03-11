Luis Ángel Malagón: su precio ha cambiado brutalmente desde que llegó al América

Luis Ángel Malagón tomó una de las mejores decisiones al fichar por el Club América a principios de 2023. Si bien es cierto que hoy no atraviesa su mejor momento, el portero supo alcanzar la gloria al obtener el tricampeonato de la Liga BBVA MX jugando al máximo nivel. Pocos recuerdan que el canterano de Morelia llegó al Nido de Coapa con un precio extremadamente bajo: unos 3,5 millones de euros, número que fue en aumento.

Ya para principios del año 2024, el valor de la ficha de Malagón había alcanzado los 5 millones de euros. Esto sucedió tras haber obtenido el título del Apertura 2023 siendo titular bajo los tres palos del América. El gran momento del guardameta mexicano se extendió durante todo el año, comenzando el 2025 con un precio que alcanzaba los 7 millones de euros.

Su precio creció a raíz de completar el tricampeonato del futbol mexicano, ganando el Clausura y Apertura 2024. Estas cifras consolidaron a Malagón como uno de los mejores porteros de la Liga BBVA MX, peleando codo a codo con Kevin Mier de Cruz Azul. No obstante, el punto más alto del precio de Malagón no sería ese, pues en el mes de mayo del 2025 alcanzó el pico máximo al pisar los 8 millones de euros, según Transfermarkt.

El valor actual de Luis Malagón

Al igual que el resto de la plantilla, el nivel del guardameta de 29 años fue disminuyendo paulatinamente, por lo que el valor de su ficha también se vio afectado. Para este año 2026, Malagón sufrió una reducción de precio de 1 millón de euros, es decir, su ficha está tasada en 7 millones de euros en la actualidad. Aún así, se posiciona entre los porteros más valorados de la Liga BBVA MX, igualando su precio con el colombiano Mier.

Malagón no verá acción con el América por un tiempo

El portero de las Águilas tuvo que salir del campo de juego en el duelo ante Philadelphia Union por la ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026. Según información que pudo averiguar Azteca Deportes, Malagón habría sufrido una ruptura en el tendón de Aquiles, diagnóstico que, de forma automática, indica que se perderá lo que resta del Clausura 2026 y no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México.

De esta manera, América perderá a su portero figura para lo que queda de torneo, además de que Javier Aguirre deberá buscar una nueva alternativa para la Selección Mexicana.

