Gabriel Milito dio instrucciones, los jugadores de Chivas no lo obedecieron y al final resultó mejor

Chivas obtuvo un triunfo importantísimo para sus aspiraciones al título de la Liga BBVA MX en el Clásico Tapatío, pero no todo fue obra de Gabriel Milito. Los visitantes se quedaron con la victoria por 2-1 en la Jornada 10 del Clausura 2026 y, según su propio entrenador, los jugadores desobedecieron una de sus órdenes durante el partido, la cual fue vital para el resultado final del juego.

El técnico argentino explicó que en el segundo penal que le marcaron a Chivas, Armando González era el encargado de ejecutarlo. Sin embargo, el joven delantero de 22 años venía de fallar desde los doce pasos anteriormente, por lo que los jugadores hablaron dentro del campo de juego para cambiar de lanzador. Finalmente, Ángel Sepúlveda se hizo cargo del penal y convirtió para darle el triunfo al Guadalajara.

Sepúlveda pateó el penal del triunfo en lugar de González|Crédito: Azteca Deportes

“Con la situación del penal, sí hubo una situación, en ese momento quería darle la confianza a ‘Hormiga’ (González) para que volviera a patear el penal. Después, de ahí hubo un diálogo entre Hormiga y Sepúlveda, que también es un especialista en ese tipo de acciones, entonces se le dio la confianza. Al final hay una parte en que el entrenador debe dar la confianza a los pateadores, pero hay situaciones que le pertenecen a los jugadores.

TE PUEDE INTERESAR:



No puede pedirle a un jugador que patee el penal, si hay un compañero que se siente con mayor confianza. Tenemos flexibilidad para que cambie el ejecutor. Hormiga demostró un gran compañerismo, no se vio egoísta, decidió hacer lo que en ese momento se le dio, con mucha confianza”, fue lo que explicó Milito en conferencia de prensa.

Armando González se mantiene humilde pese a su gran momento

En estos momentos, el canterano de Chivas se encuentra en plena lucha por ser el campeón de goleo del Clausura 2026. En lo que va de torneo, acumula 6 anotaciones, a 3 del líder João Pedro (Atlético San Luis). Pese a ello, González se muestra humilde y empático con sus compañeros y esto quedó demostrado en el gol de Sepúlveda, donde tranquilamente pudo haber ejecutado él mismo el penal.

Sepúlveda y su emoción de ganar el Clásico Tapatío

Luego de ganar a Atlas, el ‘Cuate’ hizo hincapié en el trabajo colectivo del equipo: “Muy contento, muy ilusionado por lo que viene. Creo que es algo que venimos trabajando con humildad, es algo que me caracteriza y es lo que me trajo de vuelta a Chivas. Quiero aprovecharlo, quiero sumar y gracias a Dios hoy fue una noche importante”.

Además, resaltó la mentalidad competitiva del plantel: “El equipo juega a ganar. Tuvimos dos tropiezos importantes, uno donde cometimos errores y el otro creo que fue injusto, pero el equipo pelea, el equipo busca ganar los partidos en la cancha que sea”, sentenció.

