Es muy valorado en el mercado, llegó como una estrella y André Jardine lo tiene en la banca

Mientras que un jugador rechazó al Club América por su pasado en Chivas, hubo otro ex Guadalajara que sí llegó a las Águilas de Coapa. Sin embargo, en la actualidad André Jardine no le da minutos aunque este futbolista llegó como una estrella.

Así como la segunda venta más cara de la historia del América ya fue presentada en un nuevo equipo, no se descarta que en un futuro también se le pueda dar salida a Alan Cervantes, quien atraviesa un duro presente en el Nido de Coapa, pues el entrenador brasileño lo tiene en la banca.

Alan Cervantes quedará como agente libre en diciembre, ya que se le vence contrato con América, hecho que puede provocar su salida del club|@alancervantes10

De la gloria del tricampeonato al olvido de André Jardine

Cervantes aterrizó en Coapa para el Apertura 2024 procedente de Santos Laguna y tuvo un inicio positivo, formando parte del plantel activo del América que consiguió el título del tricampeonato, la famosa estrella 16. Sin embargo, ahora parece haber sido olvidado por André Jardine.

En la presente temporada 2025/26, los números no mienten: el mediocampista apenas suma 508 minutos totales. Para un jugador que llegó como una verdadera estrella, parece muy preocupante su presente.

Alan cervantes: Una inversión que se valoriza, pero no se utiliza

A pesar de la falta de actividad, el valor de mercado de Cervantes ha ido al alza, convirtiéndolo en un activo sumamente atractivo pensando en una posible venta. Es que, en julio de 2024, América lo pagó 3 millones de euros (61 millones de pesos) y hoy cuesta 5 millones de euros (102 millones de pesos), según Transfermarkt.

A pesar de que su precio se ha disparado, en el esquema táctico de Jardine parece no haber espacio para él. De hecho, según BeSoccer, Cervantes no juega un partido como titular desde el 25 de octubre de 2025, cuando tuvo 45 minutos en el campo de juego frente al Mazatlán.

Sus números son aún más preocupantes en el Clausura 2026, pues Jardine apenas le dio un puñado de minutos ante Necaxa, Olimpia (Concacaf Champions Cup) y Tigres de la UANL.

¿Podría ser un fin del ciclo para Alan Cervantes en el Nido de Coapa?

Con 28 años y un contrato que expira este 2026, el futuro de Alan Cervantes parece estar lejos del Nido de Coapa. Con un valor de mercado alto pero sin protagonismo porque así lo considera Jardine, no se descarta que termine saliendo de la institución.

