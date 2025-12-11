¡Club América gastaría una fortuna! Este es el precio de los 6 refuerzos que quiere para el Clausura 2026
Las Águilas deberán hacer un esfuerzo económico si quieren contar con estos futbolistas el año que viene
La eliminación a manos de Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla fue un duro golpe para el Club América. Por eso, André Jardine y la dirigencia ya trabajan para mejorar al plantel de cara al Clausura 2026 , con el objetivo de volver a pelear por el título. Sin embargo, para dar el siguiente paso, deberán hacer una gran inversión.
Según reveló el portal Soy Fútbol, las Águilas tienen a seis nombres de jerarquía en carpeta: Guido Rodríguez (West Ham, Inglaterra), Jesús Angulo (Toluca), Agustín Palavecino (Necaxa), Kevin Castañeda (Xolos de Tijuana), Fernando Tapia (Tigres) y Emiliano Gómez (Puebla). Todos ellos le representarían un gasto considerable al club.
El valor de mercado de cada futbolista que quiere el América para 2026
Si bien la dirigencia azulcrema intentará contratar a estos futbolistas al menor costo posible, llevar a cabo una gran inversión parece algo inevitable en este mercado invernal. Según los datos de Transfermarkt, la cotización aproximada de cada futbolista es:
- Guido Rodríguez, 6 millones de euros (127 millones de pesos).
- Jesús Angulo, 4,5 millones de euros (95 millones de pesos).
- Agustín Palavecino, 4 millones de euros (85 millones de pesos).
- Kevin Castañeda, 3 millones de euros (63 millones de pesos).
- Fernando Tapia, 2 millones de euros (42 millones de pesos).
- Emiliano Gómez, 1,6 millones de euros (34 millones de pesos).
Cabe destacar que todos estos futbolistas tienen contrato vigente con sus clubes, por lo que no hay manera de sacarlos sin costo en estos momentos.
En total, la suma del valor de mercado de los seis futbolistas que interesan en Coapa resulta en €21,100,000, lo que se traduce en casi 25 millones de dólares y... ¡en más de 445 millones de pesos! ¿Lograrán las Águilas conseguir a estos jugadores a un precio más accesible?