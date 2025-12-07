Además de Sergio Ramos, los jugadores que saldrían de Rayados tras la eliminación frente a Toluca
Monterrey podría perder hasta cinco jugadores durante el próximo mercado de pases luego de haber sido eliminado del Apertura 2025 en semifinales
El camino de Monterrey en el Apertura 2025 llegó a su fin luego de haber sido derrotado por Toluca en las semifinales y ahora espera por afrontar un 2026 donde habrá muchos cambios dentro del equipo. Sergio Ramos confirmó que no seguirá ligado a Rayados pensando en el Clausura del año próximo, pero otros cuatro jugadores podrían tomar el mismo camino tras no lograr llegar a la final de la Liga BBVA MX.
Todos los jugadores que dejarían Rayados en 2026
Sergio Ramos
Tras la derrota por 3-2 frente a los Diablos Rojos , el experimentado defensor español adelantó ante la prensa que este fue su último juego con La Pandilla. De esta manera, Ramos es la primera baja confirmada de Monterrey pensando en el Clausura 2026, dejando un saldo de 17 partidos jugados con 2 goles anotados. Su futuro podría estar en la MLS o un posible regreso a Europa.
Sergio Canales
Si bien aún tiene contrato con Rayados y todavía no pudo ser campeón con el equipo, Canales podría dejar la escuadra regiomontana en el próximo libro de pases. Reportes indican que su familia tiene intenciones de regresar a Europa e, incluso, su agente no quiso contestar al consultarle si seguiría en Monterrey. Su futuro es incierto.
Héctor Moreno
El futbolista de 37 años dejará de ser jugador de Monterrey una vez finalice el año. Resulta que Moreno se retirará del futbol profesional, un anuncio que ya realizó con antelación. Esta temporada, apenas disputó 258 minutos dentro de un terreno de juego, repartidos en 6 partidos.
Jorge Rodríguez
El mediocampista argentino tendría un pie y medio fuera de Rayados. A pesar de ser titular bajo las órdenes de Domènec Torrent, Rodríguez es uno de los más cuestionados del equipo y su relación con la afición está rota. Como si fuese poco, durante la ventana anterior, ya había recibido ofertas para dejar Monterrey, por lo que su salida podría estar cerca en 2026.
Germán Berterame
Fue el goleador de Rayados a lo largo del Apertura 2025 y podría ser una de las opciones en ataque de Javier Aguirre con la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Se espera que tenga ofertas importantes en el mercado invernal y, además, el jugador buscaría dar un salto en su carrera profesional. Monterrey buscaría sacar una buena suma de dinero con su salida.