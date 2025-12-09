TRAGEDIA: el aficionado de Toluca que fue asesinado por burlarse de la eliminación de Rayados de Monterrey

En Toluca es todo felicidad y celebración tras alcanzar la segunda final consecutiva de Liga BBVA MX en lo que va del año. Sin embargo, la clasificación ante Rayados de Monterrey significó una verdadera pesadilla para un joven de 21 años y su familia, que fue asesinado en la puerta de su casa luego de festejar en el municipio de Juárez, Nuevo León, el triunfo de su equipo.

El festejo que terminó en tragedia para un aficionado de Toluca

Luego de conocerse que Toluca había clasificado a la final del Apertura 2025 donde enfrentará a Tigres , Juan Alberto Ramos, aficionado de los Diablos Rojos, salió de su casa ubicada en calle Urano, colonia Los Cometas, para celebrar el pase a la final y burlarse de los Rayados que quedaron eliminados. Sin embargo, el festejo se convirtió en una verdadera tragedia cuando, de pronto, se escuchó una detonación de arma de fuego.

Rayados no consiguió llegar a la final de la Liga BBVA MX|Crédito: @Rayados / X

Al oír el disparo, la familia del joven salió de inmediato hacia la calle para ver lo que había sucedido y encontraron a Juan Ramos herido, por lo que solicitaron la ayuda de los cuerpos de emergencia. La ambulancia llegó y el aficionado fue trasladado al Hospital General de Juárez para recibir atención médica, pero horas más tarde, se confirmó lo peor: Juan falleció por la herida de bala.

El asesinato se encuentra en investigación

Según reportes, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable. No obstante, hasta el momento no hay información acerca de quién es el culpable ni tampoco hacia donde escapó tras haber disparado el arma de fuego. Un hecho que debió ser una celebración, pero que terminó siendo todo lo contrario.

Lugar donde Juan Alberto fue asesinado|Crédito: X

¿Cómo fue la semifinal entre Toluca y Rayados?

Durante la noche del día 6 de diciembre se llevaron a cabo las semifinales del Apertura 2025, donde el duelo entre Toluca y Rayados era uno de los más esperados. Monterrey llegaba con ventaja al ganar por la mínima en el Estadio BBVA, pero los Diablos Rojos supieron aprovechar la localía y se impusieron por 3-2 en el Nemesio Diez. Con el 3-3 en el global, los dirigidos por Antonio Mohamed consiguieron el pase a la final gracias al criterio de mejor posición en la Tabla General (Toluca 1º y Rayados 5º).