Los rumores dicen que Roberto Alvarado se va de Chivas y por fin se supo la realidad de la supuesta salida

Durante las últimas semanas circularon rumores sobre una posible salida de Roberto Alvarado de Chivas. Sin embargo, se confirmó que el delantero mexicano seguirá en el club tapatío y que no existe ningún motivo deportivo ni personal que lo lleve a buscar un cambio de equipo. Otra noticia que impactó al equipo tapatío fue el interés de Ignacio Ambriz por Alan Mozo .

Alvarado, pieza clave para Gabriel Milito

El ‘Piojo’ es uno de los futbolistas más importantes en el esquema de Gabriel Milito. Aunque su inicio en el Apertura 2025 no fue el mejor, el atacante recuperó su nivel en las últimas jornadas y resultó decisivo en la levantada del equipo. Pese a ello, distintos medios locales especularon con su salida. También se supo que Chivas tendría reemplazo pensando en Alan Pulido .

De acuerdo con información del diario AS, no hay ninguna intención del jugador de abandonar Guadalajara. El medio también asegura que no existe conflicto ni deportivo ni extracancha que lo acerque a una salida, por lo que todo indica que Alvarado seguirá siendo rojiblanco en el Clausura 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alvarado con Chivas?

El atacante de 27 años llegó a Guadalajara en 2022 tras su paso por Cruz Azul. Según datos de Transfermarkt, su contrato con Chivas se extiende hasta el 30 de junio de 2029, con la opción de ampliarlo hasta 2030. Esto lo convierte en uno de los jugadores con mayor proyección de permanencia dentro del plantel.

¿Cuándo volverá a jugar Alvarado con Chivas?

El delantero marcó en el Clásico Nacional frente al América, pero sufrió una lesión en el tobillo derecho que lo obligó a salir de la cancha. Aunque el club no ha dado detalles específicos sobre su recuperación, se espera que Alvarado regrese después de la Fecha FIFA de octubre, cuando Chivas se enfrente a Mazatlán.

La continuidad de Roberto Alvarado es una buena noticia para la afición rojiblanca. Más allá de los rumores, el ‘Piojo’ seguirá defendiendo la camiseta de Chivas en el Clausura 2026, confirmándose como uno de los jugadores más importantes y con más futuro en el plantel.