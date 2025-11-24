América enfrenta difícil decisión: solo podrá tener a uno de esos 2 refuerzos para el Clausura 2026

El América entrará al mercado invernal con un dilema en el que no suele verse, dado que acostumbra a fichar sin titubeos. En esta oportunidad, en vez de cerrar varias contrataciones, como suele ocurrir cada diciembre, deberá optar por un solo jugador para reforzar su mediocampo... pese a estar entre dos opciones. Además, este deberá encajar como pieza central en el armado del Clausura 2026.

En Coapa existe consenso respecto al problema y todos coinciden en que el mediocampo necesita un salto de calidad luego del Apertura 2025. Con eso en cuenta, el periodista Diego Sandoval reveló que André Jardine y la dirigencia azulcrema piensan en dos futbolistas clave, ambos argentinos ya conocidos en la Liga BBVA MX : Guido Rodríguez y Agustín Palavecino.

Instagram Guido Rodríguez - Agustín Palavecino / @guiido_rodriguez - agusspalavecino

Dos opciones para una sola vacante en América

La directiva analiza dos perfiles muy distintos. Por un lado, está Guido Rodríguez, un nombre muy conocido y respetado en la institución. El argentino, que busca salir del futbol inglés (no tiene lugar en el West Ham), encaja como un mediocampista de contención tradicional con una gran lectura del juego y capacidad para sostener al equipo cuando las cosas no salgan bien.

El comunicador Fernando Esquivel confirmó que su regreso es posible, lo que rápidamente entusiasmó a una parte del americanismo. Sin embargo, esto implicaría realizar una inversión considerable para un jugador que ya supera la treintena (vale ocho millones de euros según Transfermarkt) y que no juega dos encuentros consecutivos desde hace año y medio.

El otro candidato es Agustín Palavecino, quien llega desde una realidad completamente diferente. El mediocampista del Necaxa se ganó un lugar en el radar de los grandes del fútbol mexicano luego de una notable Fase Regular del Apertura. Es un futbolista más flexible que Rodríguez y puede ocupar distintos sectores de la mitad de la cancha.

La elección tendrá un impacto directo en el modelo de juego de las Águilas. Con Rodríguez, el América recuperaría un estilo más estructurado y controlado, mientras que con Palavecino apostaría por una versión más agresiva, con mayor participación desde la zona creativa.