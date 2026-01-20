Club América estaría por romper esta regla que lo metería en más problemas para el Clausura 2026

El arranque del Clausura 2026 encendió todas las alarmas en Coapa. El América no solo se encuentra sin victorias, con serias dificultades para marcar goles y con problemas entre la directiva y el cuerpo técnico , sino que además cuenta con otra problemática a la que pocos ponen atención. Tras tres jornadas, el equipo no va por buen camino para cumplir con una normativa clave de la Liga BBVA MX.

Actualmente, el América figura como uno de los equipos con peor desempeño en el cumplimiento de la regla de menores en el Clausura 2026. Apenas acumula 114 minutos de los más de mil que debe completar al acabar la Fase Regular, lo que refleja las dificultades que tiene André Jardine para encontrarle un hueco a los juveniles en este momento.

La regla de menores, una nueva preocupación para el América

La mayor parte de esos 114' recaen en Patricio Salas (disputó ya 64 minutos, según los datos de Sofascore), quien tuvo participación en todos los juegos de las Águilas hasta ahora. Sin embargo, el resto de promesas del plantel no corrieron con la misma suerte, lo que explica los malos registros del equipo en este apartado.

El panorama no es menor. La Liga BBVA MX exige una cantidad significativa de minutos para futbolistas jóvenes, con porcentajes que varían según el año de nacimiento. Mientras más chico es el jugador, mayor es el valor de sus minutos, algo que obliga a los clubes a pensar estratégicamente sus alineaciones.

En el caso del América, el margen de maniobra empieza a reducirse y la tentación de postergar el uso de juveniles podría salir muy cara. Por este motivo, André Jardine deberá empezar a darle un mayor protagonismo a la cantera luego del parón.

Las posibles sanciones a las que se enfrentaría el América si no cumple la norma

No cumplir con la regla de menores implica consecuencias directas. Entre las sanciones previstas por la propia Liga BBVA MX se encuentra la quita de puntos en la tabla general y en el cociente, además de penalizaciones económicas vinculadas a transferencias internacionales de jugadores mexicanos.