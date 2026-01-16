ÚLTIMA HORA: México siempre sí le da chance a Chucky Lozano y sería en este equipo

Hirving Lozano podría ser el gran descartado de la Selección Nacional en la convocatoria pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Mientras que su presencia en el combinado tricolor es una incógnita por culpa de sus pocos minutos en el San Diego FC, el equipo de la MLS, parece que recibió una noticia interesante desde su México natal y sorprende.

De acuerdo a reportes de El Universal, los agentes de Chucky Lozano habrían recibido una buena noticia de México, precisamente del Grupo Pachuca, que le habría propuesto la posibilidad de volver a Europa para jugar en el Real Oviedo de España. Sin dudas sería algo muy positivo para él por volver al Viejo Continente pero también para sumar minutos.

Chucky Lozano y su salida de San Diego FC|MexSport

Un traspaso del San Diego al Real Oviedo sería algo fenomenal para Lozano, puesto que el delantero de 30 años no será tenido en cuenta esta temporada en el equipo de la MLS. Faltando apenas algunos meses para el Mundial 2026, su arribo a LaLiga sería fundamental para poder ser convocado nuevamente por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

De jugador franquicia a ignorado: la dura actualidad del Chucky Lozano fuera de México

Mientras que se habla de que Hirving Lozano podría ser salvado por el Real Oviedo, lo concreto es que por supuestas conductas extrafutbolísticas el San Diego FC de los Estados Unidos no lo tendrá en cuenta para este 2026. Es un golpe durísimo para su carrera, ya que hace apenas un año había llegado desde el PSV de los Países Bajos hacia la MLS.

Chucky Lozano tuvo problemas en el vestidor de San Diego|Crédito: Getty Images

El conjunto de California fichó a Lozano por 12 millones de euros en enero de 2025 y lo convirtió en uno de los mejores pagados de la MLS, con un sueldo de jugador franquicia. El salario del mexicano en San Diego ronda los 6 millones de dólares por año. Por todo esto, no sería fácil una transferencia. Hay que ver si el Grupo Pachuca lo ficha.

Los números de Chucky Lozano en el San Diego FC

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Chucky Lozano en el San Diego FC han sido los siguientes: