Estos son TODOS los CLUBES que quieren a Santiago Giménez tras el Mundial 2026

Santiago Giménez, jugador mexicano que forma parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no seguirá en el Milán. Sus actuaciones habrían sido suficientes para que la directiva tomara la decisión de prescindir de sus servicios de cara a la siguiente temporada en Italia.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin embargo, lo anterior no exime que el jugador mexicano tenga “novias” en todo el mundo. Ante tal situación, es preciso hablar de todos los clubes a los que Santiago Giménez podría llegar luego de su fallida etapa en el Milán, esto con la intención de mantenerse en el viejo continente.

¿Qué equipos quieren a Santiago Giménez para la próxima temporada?

Lazio: En los últimos días se mencionó que Gennaro Gattuso habría pedido a Santiago Giménez para la próxima temporada. De hecho, medios en Italia sostienen que la Lazio tiene como prioridad al delantero mexicano, quien podría mantenerse en la Serie A una campaña más.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Tottenham : Distintos medios en Inglaterra señalan que el Tottenham, quien estuvo a punto de descender en la última temporada en la Premier, buscaría atraerlo considerando que cuenta con las facultades suficientes para ser su centro delantero titular.

: Distintos medios en Inglaterra señalan que el Tottenham, quien estuvo a punto de descender en la última temporada en la Premier, buscaría atraerlo considerando que cuenta con las facultades suficientes para ser su centro delantero titular. Feyenoord: Si bien esta oportunidad es la menos viable, no se descarta que el canterano de Cruz Azul vuelva al equipo que mejor brilló en Europa. Además, con apenas 25 años aún tiene la capacidad de seguir brillando en el video continente durante muchas temporadas más.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez a nivel clubes?

Considerando el paso que tuvo por Cruz Azul, el Feyenoord de los Países Bajos y el Milán de Italia, Santiago Giménez puede presumir haber anotado, hasta ahora, un total de 93 anotaciones y 31 pases a gol, destacando su paso por la Eredivisie gracias a sus 65 tantos con el conjunto granjero.