La fase de grupos de Qatar 2022 llega a su fin y hoy se conocerán a los últimos equipos clasificados a los octavos de final de la máxima fiesta del futbol que por primera ocasión se encuentra celebrándose en un país árabe y en los meses finales del año.

La Selección de Portugal, encabezada por su capitán Cristiano Ronaldo, busca asegurar el liderato de grupo y mantener su invicto dentro del Grupo H, mientras que lo surcoreanos que lidera Heung-Min Son llegan a este compromiso urgidos de una victoria que les permita meterse dentro de los primeros dos posicionados del sector.

¿Cómo está la tabla del Grupo H?

Portugal 6 pts 5 GF 2 GC +3 DF

Ghana 3 pts 5 GF 5 GC 0 DF

Corea del Sur 1 pt 2 GF 3 GC -1 DF

Uruguay 1 pt 0 GF 2 GC -2 DF

Primer Tiempo

Min. 01 ¡Arranca el partido! Comienzan las acciones entre Corea del Sur y Portugal desde el Estadio Education City.

Min. 05 ¡Gooool! Portugal abre el marcador temprano en el partido y se adelanta a los surcoreanos con anotación de Ricardo Horta.

Min 27. ¡Goool! Corea del Sur empata el partido por conducto de Kim Younggwon.

Min 45. Medio Tiempo. Corea del Sur 1-1 Portugal

Segundo Tiempo

Min 45. ¡Arrancan las acciones en la parte complementaria!

Min.91. ¡Goool! Corea del Sur le da la vuelta al partido con gol de Hwang Heechan

¡Se acabó el partido! Impresionante voltereta de Corea del Sur para venir de atrás y remontar un gol en contra para llevarse la victoria sobre Portugal.