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Fútbol

Uruguay vs Corea del Sur Resultado | Grupo H | Qatar 2022

Uruguay y Corea del Sur cierran la actividad del Grupo H en el quinto día de actividades en el Mundial de Qatar 2022 desde el Estadio Education City

FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Uruguay v South Korea
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Uruguay v South Korea - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 24, 2022 Uruguay’s Federico Valverde in action with South Korea’s Lee Kang-in REUTERS/Bernadett Szabo|BERNADETT SZABO/REUTERS

Escrito por: Adolfo Ramirez

La Copa del Mundo Qatar 2022 sigue su marcha y este día toca dar el carpetazo final a la primera jornada de la fase de grupos cuando se dispute el primer partido de los involucrados en los Grupos G y H, siendo los charrúas, los encargados de cerrar este primer episodio dentro de su sector (H) cuando se midan al combinado surcoreano a las 7 AM (Hora del Centro de México) desde la cancha del Estadio Education City.

El equipo uruguayo tuvo un comienzo difícil en las eliminatorias rumbo al mundial, situación que le costó el puesto a Óscar Washington Tabárez como director técnico del combinado mayor, siendo Diego Alonso, el designado para terminar con las clasificatorias en el área de CONMEBOL, quién logró corregir el rumbo de su escuadra y terminar en la tercera posición para obtener el pase a la justa mundialista.

Jugadores a seguir: Luis Suárez, Edinson Cavani, Ronald Araujo, Federico Valverde y Fernando Muslera.

Por su parte, el seleccionado surcoreano terminó en el segundo lugar del Grupo A en las eliminatorias asiáticas, siendo uno de los cuatro equipos de esta confederación en clasificarse de manera directa al certamen que se realiza en tierras árabes.

jugadores a seguir: Heung-Min Son, Kim Min-Jae, Lee Jae-Sung y Hwang Hee-Chan.

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¿Qué sigue para Uruguay y Corea del Sur?

El próximo desafío para la "Garra Charrúa" será el 28 de noviembre frente a Portugal en el Estadio Lusail, mientras que ese mismo día, los "Tigres de Asia" se medirán a Ghana en el Estadio Education City.

TV Azteca transmitirá el partido Uruguay vs Corea del Sur GRATIS

TV Azteca Deportes transmitirá el juego Uruguay vs Corea del Sur EN VIVO del Grupo H de la Copa del Mundo de Qatar 2022 este jueves 24 de noviembre a través de Azteca 7, El Canal del Mundial.

Alineaciones confirmadas

¡Arranca el partido!

Uruguay y Corea del Sur abren la actividad del Grupo H en Qatar 2022 desde el Estadio Al Janoub.

10 minutos desde el Estadio Al Janoub, el partido comienza con un ritmo intenso y parejo por parte de ambas escuadras llegando a las zonas de ataque, pero sin poder disparar a gol.

¡Primer Aviso!

Minuto 20. El uruguayo Federico Valverde recibe una pelota en el área y tras controlar se da media vuelta, logrando sacar un disparo que se va apenas por encima del travesaño.

¡Segundo aviso!

Minuto 30. Corea del Sur se aproxima a la cabaña charrúa, con el capitán Heung-Min Son como su hombre desequilibrante, sin embargo, los sudamericanos recuperan el esférico y consiguen filtrar un balón al área asiática, pero el peligro es evitado con una buena intervención de su arquero.

¡La que se perdió Corea del Sur!

Minuto 40. Hwang Uijo remata solo en el área frente a la portería de Sergio Rochet, pero su disparo se va por encima en la ocasión más clara de gol hasta el momento.

¡Uruguay a punto de abrir el marcador!

En un tiro de esquina, el capitán sudamericano Diego Godín conecta de cabeza, pero su remate golpea la base del poste derecho de la cabaña sucoreana.

Medio Tiempo

Uruguay y Corea del Sur empatan sin anotaciones en el Estadio Al Janoub en un primer tiempo muy parejo.

Inicia la parte complementaria

El balón se vuelve a poner en marcha para el comienzo del segundo tiempo.

¡Una hora cumplida! Con 60 minutos jugados, los equipos no han logrado romper el cero en un partido que continúa siendo un choque parejo en el terreno de juego.

Al 75, los surcoreanos ponen a temblrar el área uruguaya con un par de jugadas de peligro.

¡Otra vez Uruguay!

Minuto 80. Potente disparo de Mathías Olivera que pasa cerca de la portería asiática y que Edinson Cavani no alcanza a rematar.

¡Se acabó el partido!

Nada para nadie, Uruguay y Corea del Sur consuman el empate sin goles y se llevan un punto cada quien.

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