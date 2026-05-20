La coincidencia que llevaría a Pumas al título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El mundo del futbol suele tener conexiones que nadie puede explicar con simples palabras, pero que se acompañan de formas muy misteriosas. El conjunto de los Pumas se encuentra viviendo la semana más importante de los últimos años, donde podrían romper la sequía de quince años son poder ser campeones de la Liga BBVA MX.

La ilusión de los aficionados universitarios comenzó con la llegada de Efraín Juárez al banquillo, quien luego de unos torneos volvió a llevar a los Pumas a una final, pero tras el campeonato del Arsenal en la Premier League, las ilusiones se han elevado.

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La coincidencia que incrementa la ilusión de los aficionados de Pumas

Luego de muchos años de espera, el Arsenal volvió a ser campeón de la Premier League, algo que no pasaba desde el 2004, curiosamente, el mismo año en que los Pumas lograron ser bicampeones de la Liga BBVA MX, siendo uno de los mejores años de su historia.

En ese maravilloso año para los aficionados universitarios, el Arsenal de Arsène Wenger logró sorprender al mundo, logrando ganar la Premier League de manera invicta, mientras que los Pumas bajo la dirección técnica de Hugo Sánchez lograban imponerse a las Chivas en el Verano de 2004.

Por si eso fuera poco, en ese año, los Pumas también venían de una larga racha sin poder coronarse campeón de la Liga BBVA MX, pues tenían 13 años sin ganar. Actualmente, los universitarios tienen una racha de quince años sin levantar una copa.

Pumas se encuentra ante una nueva oportunidad de ser campeón de la Liga BBVA MX, tras dejar en el camino al América y Pachuca, los comandados por Efraín Juárez se van a medir ante Cruz Azul, aunque para muchos llegan como los favoritos por cerrar en la cancha del Olímpico Universitario.

