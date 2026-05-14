Tres jugadores que vistieron la camiseta de Pachuca y Pumas

Pumas y Pachuca se van a enfrentar en las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026, duelo que se ha repetido en varias ocasiones, incluso han definido al campeón de la Liga BBVA MX, donde el conjunto del Pedregal se coronó con un gol de Pablo Barrera.

Sin embargo, también existen algunos jugadores que han tenido el orgullo de vestir la playera de los dos conjuntos, algunos muy recordados por las aficiones, por lo que ahora vamos a recordar esos nombres que dejaron huella en el futbol mexicano por su estilo de juego.

Pumas vs Pachuca EN VIVO y GRATIS, semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Tres jugadores que vistieron la playera de Pumas y Pachuca

Uno de los más recordados por ambas aficiones es Juan Carlos Cacho, quien tuvo su mejor momento con el cuadro del Pachuca, donde logró ganar el Clausura 2006 y el Clausura 2007. También sumó una Copa Sudamericana en 2006 y tres Copas de Campeones de la CONCACAF.

Cuando llegó a Pumas ya era un delantero de experiencia, la cual aportó al plantel junto con sus goles en momentos importantes, por lo que logró ganar un título de la Liga BBVA MX en el Clausura 2009.

Otro de los jugadores que ha estado en los dos equipos es Matías Alustiza, quien llegó gran parte de su carrera la hizo con el conjunto del Puebla, aunque tuvo un paso por Pachuca, donde vivió momentos importantes, pero nunca logró levantar un título. En la recta final de su carrera, llegó a Pumas, donde marcó 14 goles en 38 partidos, suficientes para quedar en la memoria de la afición universitaria.

Finalmente, tenemos a Ismael Sosa un extranjero que se ganó el corazón de la afición felina, tenía mucho talento y gol, aunque no logró levantar un título. En Pachuca, tuvo un desempeño más discreto, siendo un hombre importante, pero la historia fue la misma, el campeonato no llegó.

