Colombia vs Costa Rica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión en directo HOY lunes 1 de junio, partido amistoso en el estadio El Campín de Bogotá previo a Copa Mundial de la FIFA 2026TM; marcador online
La selección de Colombia se enfrenta a Costa Rica en su último partido de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sigue todas las acciones con nuestra cobertura en vivo y en directo.
Colombia y Costa Rica juegan un partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. A tan sólo 10 días de que inicie el partido de fútbol internacional más importante del mundo, la escuadra colombiana y la escuadra tica se enfrentan en un partido de preparación que le servirá a Colombia para prepararse, ya que el equipo de Costa Rica no logró su clasificación.
Alineaciones de partido amistoso entre Colombia y Costa Rica
Colombia: Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Willer Ditta y Johan Mojica, Gustavo Puerta, Richard Ríos y Jorge Carrascal. Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez y Juan Camilo Hernández.
Costa Rica: Patrick Sequeira, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Fernán Faerrón, Darril Araya, Aarón Salazar, Orlando Galo, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Alcocer y Manfred Ugalde.