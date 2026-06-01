Orgullo azulcrema: Así presentó Uruguay a sus convocados del Club América para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, la selección de Uruguay presentó la lista de 26 convocados que dispuso Marcelo Bielsa, el director técnico argentino que tiene mucha historia dirigiendo en diferentes lugares del planeta. El entrenador escogió a dos jugadores del Club América y su manera de presentarlos generó orgullo a los americanistas.

Así como Alejandro Zendejas fue convocado a Estados Unidos, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez integran la selección de Uruguay que disputará el torneo de selecciones más importante del planeta. La lista de 26 se dio a conocer con un video emocionante donde cada futbolista fue anunciado de una manera diferente.

Así anunció Uruguay a Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la canción Cielo de un solo color de la banda uruguaya de rock No Te Va Gustar, el combinado celeste armó un divertido video en el que incluso llega a actuar Bielsa. Estos dos jugadores de Club América fueron presentados de la siguiente manera:

Sebastián Cáceres: en un salón de belleza femenino, a una de las mujeres que se está haciendo la manicura le llega un llamado donde se puede observar que el llamante es el defensa del combinado azulcrema.

en un salón de belleza femenino, a una de las mujeres que se está haciendo la manicura le llega un llamado donde se puede observar que el llamante es el defensa del combinado azulcrema. Brian Rodríguez: en un tendedero aparece una playera de la selección de Uruguay con el número 18 y la inscripción del apellido del delantero americanista.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué jugadores del Club América jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

México - Israel Reyes (lateral derecho de 26 años)

Uruguay - Sebastián Cáceres (defensa central de 26 años)

Uruguay - Brian Rodríguez (extremo izquierdo de 26 años)

Estados Unidos - Alejandro Zendejas (extremo derecho de 28 años)

Todos los detalles de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección que cuenta con dos jugadores de Club América se enfrenta a Arabia Saudita el lunes 15 de junio a las 4 p.m. (tiempo del centro de México). El segundo encuentro es frente a Cabo Verde el domingo 21 a la misma hora. Y cierra el Grupo H en Guadalajara contra España el viernes 26/6 a las 6 p.m.

