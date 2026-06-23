Colombia vs equipo congoleño: Ver por INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY martes 23 de junio, partido de la justa de verano, resultado minuto a minuto - Presentado por Jaecoo 5
El Estadio Guadalajara se engalanará para un nuevo compromiso de la justa veraniega, sudamericanos y africanos quieren las tres unidades en suelo tapatío.
Colombia y República Democrática del Congo se ven las caras en el Estadio Guadalajara en busca de puntos en la justa veraniega del futbol. Los sudamericanos parten como favoritos para llevarse el triunfo y prácticamente meterse a la siguiente ronda del torneo internacional, sin embargo, los africanos dieron la campanada al empatar con Portugal en la primera fecha y querrán seguir sorprendiendo al mundo entero.
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