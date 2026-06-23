Nadie puede creer que México rompió este récord en el Mundial 2026: tiene el partido más visto del siglo, según la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue dejando cifras inesperadas. Esta vez, la Selección Nacional de México —una de las clasificadas a 16avos de final— apareció en el centro de una marca histórica relacionada con la audiencia televisiva. El dato sorprendió porque superó registros que parecían difíciles de alcanzar dentro de las transmisiones mundialistas.

La FIFA reveló que el encuentro entre México y Corea del Sur alcanzó 25.5 millones de espectadores en canales lineales dentro de territorio mexicano. Con esa cifra, la Selección Mexicana estableció la transmisión de un Mundial más vista en el país durante el siglo XXI.

El récord histórico de México en el Mundial 2026

El reporte publicado por la FIFA explicó que el partido contra Corea del Sur rompió la marca previa registrada apenas unos días antes. Ese récord anterior pertenecía al debut de México en el torneo ante Sudáfrica. La diferencia fue suficiente para convertir el encuentro en un nuevo referente de audiencia. Ningún partido de una Copa del Mundo transmitido en México había llegado a eso.

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La Selección Nacional de México superó otras finales históricas

La cifra implica que el México vs Corea del Sur tuvo más espectadores en televisoras mexicanas que otros encuentros históricos del futbol internacional. En esa comparación aparecen finales recientes de la Copa del Mundo. La expectativa alrededor del torneo y la localía ayudó a impulsar las cifras.

Luis Romo metió un gol histórico en la Copa Mundial FIFA 2026

Los números que presentó la FIFA sobre la televisión

La FIFA aclaró que los 25.5 millones de espectadores corresponden a datos preliminares conocidos como “overnight audience data”. Las cifras definitivas serán publicadas después del torneo. Aun así, el registro ya fue reconocido como la mayor audiencia televisiva para un partido mundialista en México durante este siglo.

Breaking records…again 🇲🇽



⚽️ A historic 25.5 million viewers flooded the screens across linear channels to witness Mexico’s high-stakes showdown against South Korea.



⚽️ Smashing all previous records, the clash against South Korea becomes Mexico’s most-watched FIFA World Cup… pic.twitter.com/aymzcaattr — FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2026

El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)

TV Azteca transmite 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

