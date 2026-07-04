Colombia vs Ghana GRATIS y EN VIVO | ver online resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio fase eliminatoria de partido de Luis Díaz y James Rodríguez por los 16vos de Final del Mundial 2026; marcador en directo por internet

Último partido de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el que enfrentarán a las Selecciones de Colombia y Ghana este viernes 3 de julio en la cancha del Estadio de Kansas City buscando concretar la instancia de los Octavos de Final.

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¿A qué hora inicia Colombia vs Ghana?

Colombia vs Ghana comienza en punto de las 19:30 pm y será el último partido de la jornada del 3 de julio 2026 después de los respectivos encuentros entre Australia vs Egipto y Argentina vs Cabo Verde. De hecho, esta jornada es también la última de 16avos de final y tanto Colombia como Ghana se están jugando el último boleto para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.