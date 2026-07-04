LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png

Colombia vs Ghana EN VIVO | Ver GRATIS y EN LÍNEA resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido de Luis Díaz y James Rodríguez por los 16vos de Final del Mundial 2026; marcador en directo y online

Colombia y Ghana disputan el último partido de la ronda de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs Ghana
Colombia vs Ghana

Escrito por: Francisco Fernández

Último partido de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el que enfrentarán a las Selecciones de Colombia y Ghana este viernes 3 de julio en la cancha del Estadio de Kansas City buscando concretar la instancia de los Octavos de Final.

Te puede interesar: OFICIAL: Árbitro que pitó en el México 1-0 vs Alemania de Rusia 2018, estará en el partido vs Inglaterra de octavos de final

¿A qué hora inicia Colombia vs Ghana?

Colombia vs Ghana comienza en punto de las 19:30 pm y será el último partido de la jornada del 3 de julio 2026 después de los respectivos encuentros entre Australia vs Egipto y Argentina vs Cabo Verde. De hecho, esta jornada es también la última de 16avos de final y tanto Colombia como Ghana se están jugando el último boleto para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo