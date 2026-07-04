Colombia vs Ghana EN VIVO | Ver GRATIS y EN LÍNEA resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido de Luis Díaz y James Rodríguez por los 16vos de Final del Mundial 2026; marcador en directo y online
Colombia y Ghana disputan el último partido de la ronda de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Último partido de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el que enfrentarán a las Selecciones de Colombia y Ghana este viernes 3 de julio en la cancha del Estadio de Kansas City buscando concretar la instancia de los Octavos de Final.
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¿A qué hora inicia Colombia vs Ghana?
Colombia vs Ghana comienza en punto de las 19:30 pm y será el último partido de la jornada del 3 de julio 2026 después de los respectivos encuentros entre Australia vs Egipto y Argentina vs Cabo Verde. De hecho, esta jornada es también la última de 16avos de final y tanto Colombia como Ghana se están jugando el último boleto para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.