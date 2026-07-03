Colombia vs Ghana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido de los 16vos de Final del Mundial 2026; marcador online
Colombia y Ghana disputan el último partido de la ronda de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Último partido de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el que enfrentarán a las Selecciones de Colombia y Ghana este viernes 3 de julio en la cancha del Estadio de Kansas City buscando concretar la instancia de los Octavos de Final.
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