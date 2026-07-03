Colombia vs Ghana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido de los 16vos de Final del Mundial 2026; marcador online

Último partido de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el que enfrentarán a las Selecciones de Colombia y Ghana este viernes 3 de julio en la cancha del Estadio de Kansas City buscando concretar la instancia de los Octavos de Final.

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