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Colombia vs Ghana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido de los 16vos de Final del Mundial 2026; marcador online

Colombia y Ghana disputan el último partido de la ronda de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs Ghana
Colombia vs Ghana

Escrito por: Francisco Fernández

Último partido de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el que enfrentarán a las Selecciones de Colombia y Ghana este viernes 3 de julio en la cancha del Estadio de Kansas City buscando concretar la instancia de los Octavos de Final.

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