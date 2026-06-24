Colombia vs Portugal: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo K del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

¡Partidazo a través de la pantalla de TV Azteca! Colombia se mide vs Portugal, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Por una parte, Luis Díaz comanda al equipo cafetero que quiere cerrar una fase de grupos perfecta, mientras que el conjunto lusitano llega con Cristiano Ronaldo para tratar de conseguir el primer lugar del Grupo K. ¡Síguelo en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes!