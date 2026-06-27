Colombia vs Portugal: Ver GRATIS y EN VIVO resultado transmisión de partido de Cristiano Ronaldo en el Grupo K del Mundial 2026 hoy 27 de junio; marcador online
Sigue todas las acciones del partido de Colombia vs Portugal en el Estadio Miami, duelo que acomoda el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Juego imperdible en la cancha del Estadio Miami durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Colombia y Portugal se enfrentan en la Fecha 3 de la Fase de Grupos. A pesar de que los dos equipos ya se encuentran instalados en la ronda de 16vos de Final, el partido acomoda el Grupo K para definir el liderato y segundo puesto del sector.
Dirigidos por Néstor Lorenzo, 'Los Cafeteros' encaran el partido luego de haber derrotado a RD Congo. Por su parte, la escuadra comandada por Roberto Martínez, liderada por Cristiano Ronaldo, llega de ganarle a Uzbekistán con doblete de CR7.
¿Dónde ver gratis el Colombia vs Portugal?
Colombia vs Portugal estará disponible en el Canal 7 de TV Abierta en México, pero si quieres verlo en línea, podrás disfrutar de la transmisión también totalmente gratis y en vivo en la página de aztecadeportes.com.