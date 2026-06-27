Colombia vs Portugal: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Cristiano Ronaldo en el Grupo K del Mundial 2026; marcador online

Juego imperdible en la cancha del Estadio Miami durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Colombia y Portugal se enfrentan en la Fecha 3 de la Fase de Grupos. A pesar de que los dos equipos ya se encuentran instalados en la ronda de 16vos de Final, el partido acomoda el Grupo K para definir el liderato y segundo puesto del sector.

Dirigidos por Néstor Lorenzo, 'Los Cafeteros' encaran el partido luego de haber derrotado a RD Congo. Por su parte, la escuadra comandada por Roberto Martínez, liderada por Cristiano Ronaldo, llega de ganarle a Uzbekistán con doblete de CR7.