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Colombia vs Portugal: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Cristiano Ronaldo en el Grupo K del Mundial 2026; marcador online

Sigue todas las acciones del partido de Colombia vs Portugal en el Estadio Miami, duelo que acomoda el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Colombia vs Portugal, Mundial 2026

Escrito por: Oscar Rodríguez

Juego imperdible en la cancha del Estadio Miami durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Colombia y Portugal se enfrentan en la Fecha 3 de la Fase de Grupos. A pesar de que los dos equipos ya se encuentran instalados en la ronda de 16vos de Final, el partido acomoda el Grupo K para definir el liderato y segundo puesto del sector.

Dirigidos por Néstor Lorenzo, 'Los Cafeteros' encaran el partido luego de haber derrotado a RD Congo. Por su parte, la escuadra comandada por Roberto Martínez, liderada por Cristiano Ronaldo, llega de ganarle a Uzbekistán con doblete de CR7.

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