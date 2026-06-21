Colombia vs RD Congo: Mira EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo K del Mundial 2026, a través de TV Azteca

Colombia juega su segundo partido de la fase de grupos vs RD Congo, en la que ambos buscarán un triunfo que les permita aspirar a clasificar a la fase de eliminación directa. Los equipos que comandan James Rodríguez y Aaron Wan-Bissaka están listos para ir por los tres puntos. ¡No te pierdas la transmisión en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes!